Забарный – в топе лучших защитников Европы по необычному показателю

Защитник киевского «Динамо» Илья Забарный занял четвертое место в рейтинге лучших молодых защитников Европы в категории до 20 лет по влиянию на игру.

Международная футбольная обсерватория CIES опубликовала рейтинг лучших защитников Европы по влиянию на игру среди футболистов 2002 года рождения и младше. Украинец получил оценку 77.9 балла.

Лидером рейтинга оказался центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол, второй – Пьеро Инкапье из «Байера», а третий – Кастелло Люкеба из «Лиона».

В нынешнем сезоне Забарный успел отыграть в 18-ти матчах киевского клуба во всех турнирах. Результативных действий на его счету нет.

К слову, в матче 6-го тура ЛЕ против «Фенербахче» (0:2) Илья получил худшую оценку в команде.