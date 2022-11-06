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Лига Европы
06 ноября 2022, 01:50 | Обновлено 06 ноября 2022, 03:07
231
0

Забарный – в топе лучших защитников Европы по необычному показателю

Защитник «Динамо» высоко расположился в рейтинге по влиянию на игру

06 ноября 2022, 01:50 | Обновлено 06 ноября 2022, 03:07
231
0
Забарный – в топе лучших защитников Европы по необычному показателю
ФК Динамо Киев. Илья Забарный

Защитник киевского «Динамо» Илья Забарный занял четвертое место в рейтинге лучших молодых защитников Европы в категории до 20 лет по влиянию на игру.

Международная футбольная обсерватория CIES опубликовала рейтинг лучших защитников Европы по влиянию на игру среди футболистов 2002 года рождения и младше. Украинец получил оценку 77.9 балла.

Лидером рейтинга оказался центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол, второй – Пьеро Инкапье из «Байера», а третий – Кастелло Люкеба из «Лиона».

В нынешнем сезоне Забарный успел отыграть в 18-ти матчах киевского клуба во всех турнирах. Результативных действий на его счету нет.

К слову, в матче 6-го тура ЛЕ против «Фенербахче» (0:2) Илья получил худшую оценку в команде.

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Илья Забарный Динамо Киев РБ Лейпциг Йошко Гвардиол Пьеро Инкапье Байер Лион CIES
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Источник CIES
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