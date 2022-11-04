Стало известно, кто в Динамо получил наихудшую оценку за матч с Фенербахче
Зищитник киевлян Илья Забарный был удален с поля за две желтых карточки
В 6-м туре Лиги Европы киевское «Динамо» проиграло «Фенербахче» (0:2) и распрощалось с еврокубками.
Голы забили Арда Гюлер (23 мин) и Виллиан Арао (45+2 мин).
«Динамо» заняло последнюю строчку в группе, набрав всего 1 очко в 6 матчах. «Фенербахче» выиграл группу, опередив на 2 очка «Ренн», который не смог одолеть АЕК Ларнака (1:1)
Защитник киевлян Илья Забарный, который был удален за две желтые карточки, получил наихудшую оценку от WhoScored (4.6).
🏆 Лига Европы
6-й тур, 3 ноября, Краков (Польша)
Динамо (Украина) – Фенербахче (Турция) – 0:2
Голы: Арда Гюллер, 23, Виллиан Арао, 45+2
Оценки WhoScored за матч
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