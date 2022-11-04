Стало известно, кто в Динамо получил наихудшую оценку за матч с Фенербахче

В 6-м туре Лиги Европы киевское «Динамо» проиграло «Фенербахче» (0:2) и распрощалось с еврокубками.

Голы забили Арда Гюлер (23 мин) и Виллиан Арао (45+2 мин).

«Динамо» заняло последнюю строчку в группе, набрав всего 1 очко в 6 матчах. «Фенербахче» выиграл группу, опередив на 2 очка «Ренн», который не смог одолеть АЕК Ларнака (1:1)

Защитник киевлян Илья Забарный, который был удален за две желтые карточки, получил наихудшую оценку от WhoScored (4.6).

🏆 Лига Европы

6-й тур, 3 ноября, Краков (Польша)

Динамо (Украина) – Фенербахче (Турция) – 0:2

Голы: Арда Гюллер, 23, Виллиан Арао, 45+2

Оценки WhoScored за матч