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Лига Европы
Динамо Киев
03.11.2022, FT 0 : 2
Фенербахче
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03 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 04 ноября 2022, 00:43
2063
1

Динамо – Фенербахче – 0:2. Конец ужасного евросезона. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги Европы

03 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 04 ноября 2022, 00:43
2063
1
Динамо – Фенербахче – 0:2. Конец ужасного евросезона. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 3 ноября, в 22:00 проходит поединок последнего 6-го тура Лиги Европы, в котором встречаются киевское «Динамо» и стамбульский «Фенербахче». Матч проходит в польском Кракове на стадионе Краковия.

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Киевский клуб, имея всего 1 очко, досрочно прекратил борьбу за выход в евровесну. Поединок последнего тура Лиги Европы не имеет для бело-синих турнирного значения. «Фенербахче» ведет заочную борьбу с «Ренном» (по 11 очков) за первое место группы В.

Динамо – Фенербахче – 2:0. Конец ужасного евросезона. Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1. Арда Гюлер, 23 мин.

ГОЛ! 0:2. Виллиан Арао, 45+2 мин.

События матча

68’
Illia Zabarnyi (Динамо Киев) получает красную карточку.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Виллиан Арау (Фенербахче).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Фенербахче).
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Динамо Киев Фенербахче Лига Европы видео голов и обзор Динамо - Фенербахче Арда Гюлер Виллиан Арао
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Источник Sport.ua
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Пусть турки смотрят. 
У наших НОЛЬ ударов в створ.
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