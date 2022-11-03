Динамо Киев

В четверг, 3 ноября, в 22:00 проходит поединок последнего 6-го тура Лиги Европы, в котором встречаются киевское «Динамо» и стамбульский «Фенербахче». Матч проходит в польском Кракове на стадионе Краковия.

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Киевский клуб, имея всего 1 очко, досрочно прекратил борьбу за выход в евровесну. Поединок последнего тура Лиги Европы не имеет для бело-синих турнирного значения. «Фенербахче» ведет заочную борьбу с «Ренном» (по 11 очков) за первое место группы В.

Динамо – Фенербахче – 2:0. Конец ужасного евросезона. Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1. Арда Гюлер, 23 мин.

ГОЛ! 0:2. Виллиан Арао, 45+2 мин.