Динамо Киев

Ирония судьбы: свой последний поединок в нынешней еврокубковой кампании «Динамо» сыграет против того же оппонента, с кем эта кампания и начиналась. Но если «Фенербахче», обыгранный киевлянами на пути в группу Лиги чемпионов, обеспечил себе евровесну в группе Лиги Европы, то подопечные Луческу игрой против «канареек» официально закрывают нынешний международный сезон. Выше последнего места в группе ЛЕ наш вице-чемпион уже не поднимется.

«Динамо»

От восьмого сентября, старта «Динамо» в групповом турнире Лиги Европы, до третьего ноября, последнего поединка киевлян в этом турнире, прошло совсем немного времени. Меньше двух месяцев. Однако за этот короткий срок «бело-синие» сумели растерять все то, что так тщательно и кропотливо собирали последние два сезона: свой еврокубковый имидж.

Несмотря на ожидания, что динамовцы будут чувствовать себя весьма вольготно в Лиге Европы, где нет команд уровня «Бенфики», получилось так, что в квалификации Лиги чемпионов команда Луческу выглядела сильнее и солиднее, чем «этажом ниже».

В предыдущих пяти турах Лиги Европы вице-чемпионы Украины добыли лишь одно очко – в выездном поединке против кипрского АЕК. И за тур до финиша состязаний официально прекратили борьбу даже за путевку в Лигу Конференций. Игра последнего тура – против «Фенербахче» - превратилась для нашей команды в пустую формальность.

Однако главный тренер динамовцев считает иначе. После той злосчастной ничьей с киприотами Мирча Луческу заявил, что, дескать, в игре против «Фенербахче» его команда должна доказать, что является самой сильной в группе. Так и сказал.

Ну, добавить к сказанному румынским тренером нечего. Разве что о ситуации с травмированными. В клубном лазарете продолжают находиться Шапаренко, Бойко и Дубинчак. А вот Бущан уже «выписался» - в крайнем перед игрой с «Фенербахче» матче – против «Кривбасса» - основной динамовский голкипер уже был в заявке на игру. Правда, весь матч просидел в запасе.

«Фенербахче»

Жорже Жезус, именитый португальский наставник «Фенербахче», еще летом, во время презентации на посту наставника «канареек», недвусмысленно дал понять, что для его новой команды на первый план выходит национальный чемпионат, где «желто-синие» давненько не побеждали. А еврокубки, мол, как получится.

Поначалу не получалось ни на внутренней, ни на международной аренах. На старте турецкой Суперлиги «Фенер» забуксовал – десять очков в пяти матчах. И третье место.

На евроарене дела шли еще хуже. Стамбульцы уступили нашему «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов и выбыли в квалификацию Лиги Европы. Правда, дальше без шума и пыли прошли «Словацко» и «Аустрию». И пробились в группу ЛЕ, где, по иронии судьбы, снова сошлись с «Динамо».

В отличие от первой зарубы с командой Луческу, вторая, в группе ЛЕ, получилась для вице-чемпионов Турции более удачной: победа 2:1. Далее был обыгран дважды АЕК и добыты две ничьи с «Ренном». Путевку в плей-офф Лиги Европы подопечные Жезуса завоевали заблаговременно.

Серьезно улучшились дела «канареек» и в чемпионате страны. Накануне матча против «Динамо» «желто-синие» сыграли принципиальный поединок против «Башакшехира». И победили благодаря точному удару Ди Росси. Эта виктория позволила «канарейкам» единолично возглавить турнирную таблицу, оторвавшись от поверженного оппонента на три балла.

После игры с «Ренном», завершившейся зрелищной ничьей 3:3, Жезус заявил, что встреча последнего тура – против «Динамо» - «может порадовать их наставника», ибо он планирует выставить на игру с киевлянами экспериментальный состав. Сложно сказать, решится ли португалец на резкую смену состава, но то, что даст шанс некоторым игрокам, кто редко выходит в основе – факт.

А может, в такой вот нехитрый способ опытный наставник «Фенера» заблаговременно готовил почву на случай поражения своей команды.

Личные встречи

До нынешнего, «лигоевропейского» свидания с «Фенербахче», эту турецкую команду можно было назвать вполне удобным соперником для «Динамо». Однако после матча восьмого сентября, когда «канарейки» выиграли у «бело-синих» - выиграли впервые в истории противостояний, баланс немного изменился. Динамовцы все еще «гегемоны», но есть и одна «пробоина»: три победы «бело-синих», три ничьи и одна победа стамбульцев.

Прогноз

Обеим командам в предстоящем матче и терять нечего, и особо не за что сражаться: «Динамо» выше последнего места уже не поднимется, «Фенербахче» ниже второго места уже не опустится. Формально игра лишена и «нерва», и мотивации.

Однако, все же, можно предположить, что для киевлян поединок будет иметь определенную смысловую нагрузку. По всей видимости, они захотят перед уходом хлопнуть дверью. Громко хлопнуть не получится, как ни старайся, но просто хлопнуть – очень даже может быть. Две последние игры между оппонентами получились очень напряженными и нервными. Травма Бущана, колкости от Жорже Жезуса, гадости от тамошних болельщиков – в принципе, динамовцам есть, за что мстить. И они наверняка возьмут небольшой реванш: выиграют с разницей в один мяч.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Тымчик, Забарный, Попов, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Кабаев, Цыганков, Буяльский, Ванат

«Фенербахче»: Баиндир, Салаи, Кахведжи, Азиз, Крешпу, Жоау, Арау, Алиоски, Перес, Густаво, Валенсия.

3 ноября, четверг