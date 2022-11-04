ЛУЧЕСКУ: «У нас не было постоянного места для тренировок и стадиона»​

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итог матча 6-го тура Лиги Европы против турецкого «Фенербахче» (0:2).

– Мы допустили две ошибки, которые позволили Фенербахче выиграть эту игру. В двух матчах с турками мы дважды пропустили после угловых, однажды после аута, еще один раз – после ошибки защиты. Тем не менее, «Фенербахче» сегодня играл хорошо, это отличная команда с сильными игроками. Они были очень мотивированными, мы же играли за свою честь. После пропущенного мяча мы выглядели не очень хорошо, однако во втором тайме наши игроки проявили характер. Это положительный момент, который я увидел в сегодняшнем матче.

– Динамо сейчас может сконцентрироваться на украинском первенстве. Какую задачу команда ставит перед собой в дальнейшем?

– Мы очень хорошо начали этот сезон, пройдя «Фенербахче» и «Штурм» в квалификации Лиги чемпионов. Противостоять «Бенфике» было уже сложно, потому что мы начали перемещаться между Украиной и Польшей дважды в неделю. Это оказало большое влияние, ведь у нас не было постоянного места для тренировок и своего стадиона. Когда мы начали одновременно играть в чемпионате Украины и Лиге Европы, стало невозможно контролировать ситуацию.

Сейчас мы вернемся в Украину и начнём в нормальном режиме играть в чемпионате, проводя домашние матчи в Киеве. Поэтому уже не будет проблем с постоянными переездами. Жаль, что мы финишировали на последнем месте в группе Лиги Европы. На мой взгляд, мы не заслуживаем такого итога. В других обстоятельствах мы могли бы добиться более успешного результата.