Бесславный вылет. Динамо уступило Фенербахче в Кракове

Лишний раз вспоминать негативный опыт киевского «Динамо» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы УЕФА уже не было особого смысла, ведь коллектив Мирчи Луческу вместе с отсутствием собственной победы по итогам противостояния против кипрского АЭК Ларнака (3:3) еще неделю назад прекратил борьбу хотя бы за третью строчку турнирной таблицы квартета B. Последним, что оставалось делать «бело-синим» при таких условиях, было доигрывание группового этапа до логического завершения.

Матч против турецкого «Фенербахче» в Кракове для столичного коллектива был последним случаем покинуть пределы Украины в этом футбольном году по причине участия в международных турнирах, тогда как для «канареек» именно эта встреча была крайне важной. Футболисты Жорже Жезуша не потеряли надежд занять первую строчку турнирной таблицы, за которую командам дополнительно предоставляется еще пара недель отдыха весной следующего года, так что в формате заочного противостояния против французского «Ренна» представителям Суперлиги нужно было сыграть лучше, или точно также, как и конкуренты.

Старт игры в исполнении подопечных Мирчи Луческу откровенно понравился. Было заметно, что столичный коллектив злой на себя за предыдущие неудачи и желает получить сатисфакцию на этом фоне с помощью победы над более успешным соперником. Это производило хорошее впечатление, а случайный голевой момент у Ваната, который из центра штрафной запустил отскок от соперника над воротами на 10 минуте, еще больше подталкивал к просмотру этой игры.

Однако хорошее впечатление о себе «Динамо» составляло недолго. Георгий Бущан, игравший впервые на фоне длительного восстановления, ошибся среди первого тайма на выходе под подачу с левого фланга атаки соперников, за что мгновенно был наказан бесконечно талантливым 17-летним юношей Ардой Гюлером. Пока мяч закатывался в ворота киевлян, можно было прийти к выводу, что они снова наступили на те же самые грабли.

Соперники подхватили успех и зажали команду Луческу на ее половине поля вплоть до завершения первого тайма, итогом которого стал второй пропущенный мяч для «Динамо». Стандартная подача углового с левого фланга на ближнюю стойку от того же Гюлера завершилась ударом головой от Виллиана Арао под дальнюю стойку, и если у кого-то еще существовали сомнения в итоге этой встречи, то именно в этот момент они окончательно растворились в воздухе.

Замены от Луческу после перерыва не имели никакого практического смысла – «бело-синие» атаковали вяло, много фолили и местами велись на провокации со стороны соперников. Кроме того, центр защиты «Динамо» был всегда готов к тому, чтобы пропустить мимо себя какую-нибудь передачу на обострение, что однажды привело к спасению Бущаном ворот от выхода один-на-один от Валенсии, а в другом эпизоде ​​Илья Забарный на вторую желтую остановил проход Кадиоглу.

Оставшись в меньшинстве, киевляне все равно пытались выходить на чужую половину поля, однако никакой конкретики у ворот Байиндыра так и не смогли создать. Более того – даже пробить в плоскость для хозяев оказалось сверхтрудной задачей. Так какие мы надежды тогда вообще питали?

Киевское «Динамо» завершило групповой этап Лиги Европы УЕФА на последнем месте квартета B с одним баллом в активе, поэтому не будет участвовать в дальнейшем розыгрыше турнира. Турецкий «Фенербахче» тем временем завоевал 14 баллов и занял первую строчку, поэтому сыграет в раунде 1/8 финала.

Лига Европы УЕФА. Групповой этап. Группа B. 6-й тур.

«Динамо Киев» – «Фенербахче» - 0:2

Гюлер, 23, Виллиан, 45+2

Гармаш, 52, Забарный, 56, Ванат, 80, Сидорчук, 90+3 – Салаи, 66, Мор, 89, Кахведжи, 90+5

Забарный, 68 (второе предупреждение)

«Динамо» Киев: Бущан, Вивчаренко (Кендзера, 71), Попов, Забарный, Тимчик, Шепелев (Гармаш, 46), Сидорчук, Буяльский (Караваев, 70), Ванат, Цыганков (Диалло, 86), Беседин (Кабаев, 46).

«Фенербахче»: Байиндыр, Осаи-Сэмюэл, Салаи, Азиз, Кадиоглу, Гюлер (Кахведжи, 64), Виллиан Арао (Зайц, 73), Крешпу, Линкольн (Алиоски, 78), Батшуаи (Жоао Педро, 64), Валенсия (Мор, 64).

Арбитр: Дуйе Струкан (Сплит, Хорватия).

Стадион: «Краковии» им. Юзефа Пилсудского (Краков, Польша).

ДИНАМО КИЕВ - ФЕНЕРБАХЧЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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