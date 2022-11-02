Динамо Киев

В четверг, 3 ноября, состоится поединок группового раунда Лиги Европы, в котором встретятся киевское «Динамо» и стамбульский «Фенербахче». Матч пройдет в польском Кракове на стадионе «Краковия», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

К сожалению, киевский клуб досрочно прекратил борьбу за выход в евровесну и поединок последнего тура группового раунда Лиги Европы не имеет для «бело-синих» турнирного значения. А вот футболисты «Фенербахче» будут иметь мотивацию, ведь они ведут заочную борьбу с «Ренном» за первое место группы В. Напомним, в текущем сезоне киевляне трижды встречались с «канарейками». Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов команда Мирчи Луческу вырвала у соперников путевку в следующую стадию, забив решающий мяч в овертайме ответного матча. В сентябре соперники снова встретились в Стамбуле, и хозяева поля обыграли киевлян со счетом 2:1. Победу «канарейкам» принес гол Батшуайи на второй компенсированной минуте.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Фенербахче», за которой можно следить в украинской версии сайта.