Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Фенербахче. Текстовая трансляция матча
Лига Европы
Динамо Киев
03.11.2022 22:00 - : -
Фенербахче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
02 ноября 2022, 16:25 | Обновлено 02 ноября 2022, 16:26
111
0

Динамо – Фенербахче. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового раунда Лиги Европы

02 ноября 2022, 16:25 | Обновлено 02 ноября 2022, 16:26
111
0
Динамо – Фенербахче. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 3 ноября, состоится поединок группового раунда Лиги Европы, в котором встретятся киевское «Динамо» и стамбульский «Фенербахче». Матч пройдет в польском Кракове на стадионе «Краковия», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

К сожалению, киевский клуб досрочно прекратил борьбу за выход в евровесну и поединок последнего тура группового раунда Лиги Европы не имеет для «бело-синих» турнирного значения. А вот футболисты «Фенербахче» будут иметь мотивацию, ведь они ведут заочную борьбу с «Ренном» за первое место группы В. Напомним, в текущем сезоне киевляне трижды встречались с «канарейками». Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов команда Мирчи Луческу вырвала у соперников путевку в следующую стадию, забив решающий мяч в овертайме ответного матча. В сентябре соперники снова встретились в Стамбуле, и хозяева поля обыграли киевлян со счетом 2:1. Победу «канарейкам» принес гол Батшуайи на второй компенсированной минуте.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Фенербахче», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Зинченко вернулся к тренировкам с Арсеналом перед матчем Лиги Европы
Мирон МАРКЕВИЧ: «Фенербахче – серенькая команда, Динамо отнюдь не слабее»
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Черноморец – Динамо состоится в Одессе
Динамо Киев Фенербахче Лига Европы Динамо - Фенербахче текстовая трансляция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
Футбол | 02 ноября 2022, 00:40 0
6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала

1 ноября состоялись поединки 6-го тура Лиги чемпионов в четырех группах

В Польше начали строительство защитного забора на границе с россией
Война | 02 ноября 2022, 11:26 3
В Польше начали строительство защитного забора на границе с россией
В Польше начали строительство защитного забора на границе с россией

Работа началась 2 ноября

Стало известно, где в Украине будут транслировать ЧМ-2022
Футбол | 02.11.2022, 12:10
Стало известно, где в Украине будут транслировать ЧМ-2022
Стало известно, где в Украине будут транслировать ЧМ-2022
Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
Футбол | 01.11.2022, 19:49
Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА с Лейпцигом
Футбол | 02.11.2022, 12:50
Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА с Лейпцигом
Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА с Лейпцигом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»
Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»
01.11.2022, 00:05 6
Футбол
Отпустят Месси, а купят Мудрика. ПСЖ включился в гонку за украинцем
Отпустят Месси, а купят Мудрика. ПСЖ включился в гонку за украинцем
01.11.2022, 09:50 44
Футбол
БЕЛЕНЮК: «Делаю вызов системе: иду на выборы президента НОК Украины»
БЕЛЕНЮК: «Делаю вызов системе: иду на выборы президента НОК Украины»
31.10.2022, 18:18 26
Другие виды
Прошение УАФ к УЕФА и ФИФА, отказ Реала от Мудрика, вызов Беленюка
Прошение УАФ к УЕФА и ФИФА, отказ Реала от Мудрика, вызов Беленюка
01.11.2022, 06:06 3
Другие виды
Генерал США спрогнозировал, когда и как закончится война в Украине
Генерал США спрогнозировал, когда и как закончится война в Украине
01.11.2022, 09:35 4
Война
Не Барселона и ПСЖ. Месси ждут в другом клубе
Не Барселона и ПСЖ. Месси ждут в другом клубе
31.10.2022, 17:53
Футбол
Их осталось трое. Ястремская не сможет сыграть за сборную против Японии
Их осталось трое. Ястремская не сможет сыграть за сборную против Японии
01.11.2022, 17:22 6
Теннис
К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен
К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен
01.11.2022, 20:02 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности