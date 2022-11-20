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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 16:15 | Обновлено 20 ноября 2022, 16:23
655
1

Шахматная партия Роналду и Месси. Кто победит?

Разбираем игру футбольных гениев

20 ноября 2022, 16:15 | Обновлено 20 ноября 2022, 16:23
655
1
Шахматная партия Роналду и Месси. Кто победит?
Getty Images/Global Images Ukraine

Перед стартом чемпионата мира в Катаре две главные звезды современного футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду приняли участие в уникальной акции. Аргентинец с португальцем впервые выложили общий снимок, который журналисты уже назвали «изображением века». Оба футболиста опубликовали эту фотографию в своих соцсетях, и за час она собрала более 20 млн просмотров.


Twitter

Две суперзвезды футбола приняли участие в рекламной акции Louis Vuitton. Месси с Роналду играют в шахматы на чемодане известного бренда, а само фото интересно подписано: «Победа – это состояние ума».

Автором снимка стала известный фотограф Энни Лейбовиц.

Уже само по себе общее фото Лео с Криштиану – нечто невероятное. Двое непримиримых конкурентов между собой спокойно сидят и играют в шахматы.

Но и представлена идея очень креативно.

Можно найти подсмысл: тот, кто победит – выиграет ЧМ.

Так что предлагаю разобрать эту партию и выяснить, кто же побеждает, судя по расположению фигур?

Преимущество у Роналду

На первый взгляд видно, что у Месси шесть фигур, а у Роналду – семь. У португальца есть еще один слон. Кажется, что есть ощутимое преимущество, но здесь гораздо более важна расстановка фигур.

Getty Images/Global Images Ukraine

Во-первых, нужно понимать, чей ход. Если белых (Роналду), то все достаточно просто – у них выигрышная позиция. Можно даже особо не думать: больше фигур (на одного слона, пешка (хотя бы одна) скоро пройдет в ферзи, а короля можно спрятать.

А вот если ход черных (Месси), то ситуация несколько сложнее.

Черные дают шах с поля g4, и тогда у белых остается только одна возможность – вечно бегать от ферзя h1-g1-h1-g1… После троекратного повторения ходов фиксируется ничья. Для белых, за которых играет Роналду, это самый лучший вариант. Если прикрывать короля слоном на g2, Роналду получает мат в один ход. Если выводить ферзя на h2 и прикрывать его слоном на h3, дальше подключается черная ладья, и белые тоже проигрывают.

Это вам ничего не напоминает?

Такое расположение фигур уже встречалось в партии между норвежцем Магнусом Карлсеном и японцем Хикару Накамурой. Карлсен регулярно накрывал Накамуру. В этой партии норвежец играл белыми и снова прижал японца, однако тот пожертвовал фигуру и чудесным образом вырвал ничью. После этого у Накамуры дела пошли лучше в их личном противостоянии.

Тот матч был признан одним из лучших за всю историю шахмат.

Данное фото - этакая метафора на то, что эти двое находятся в постоянной борьбе и никогда не смогут выяснить, кто сильнее.

Карлсен (действующий чемпион мира, кстати) уже отреагировал на эту партию между Роналду и Месси. И, кстати, подтвердил, что это именно та игра. Он написал у себя в социальной сети: «Второе величайшее противостояние нашего времени следует за самым великим».

Кстати, Карлсен — болельщик «Реала», но считает, что Месси лучше, чем Роналду. Представьте, и такое мнение может быть у поклонников «Реала».

Пользователи твиттера не успокоились на этом и нашли еще один смысл в этой фотографии.

Они припомнили матч открытия чемпионата мира в 2018 году. Чемодан Louis Vuitton, который на снимке, был частью чемпионата мира по футболу 2018 года. Именно в нем хранился и был представлен трофей во время открытия и финала. Этот чемодан находится прямо под доской, возможно, его обновленная версия.

Так кто же выиграет данную партию в этом году?

Юлия ШАЛОВСКАЯ

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Лионель Месси Криштиану Роналду Магнус Карлсен ЧМ-2022 по футболу фото шахматы
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Источник Sport.ua
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