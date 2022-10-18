WTA18 октября 2022, 07:14 | Обновлено 18 октября 2022, 07:50
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Киченок успешно начала выступление на турнире в Гвадалахаре
Украинская теннисистка добыла победу в первом круге парного разряда
18 октября 2022, 07:14 | Обновлено 18 октября 2022, 07:50
209
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Украинская теннисистка Надежда Киченок стартовала с победы на турнире WTA 1000 в Мексике.
В первом раунде парного разряде Надя в дуэте с бельгийкой Кимберли Циммерманн одолела американский тандем Шелби Роджерс / Сабрина Сантамария.
Гвадалахара. Первый круг
Надежда Киченок / Кимберли Циммерманн – Шелби Роджерс / Сабрина Сантамария – 7:5, 6:2
Во втором круге украинско-бельгийский дуэт сыграет против четвёртых сеяных Габриэлы Дабровски (Канада) и Джулианы Олмос (Мексика).
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