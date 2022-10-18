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WTA
18 октября 2022, 07:14 | Обновлено 18 октября 2022, 07:50
209
0

Киченок успешно начала выступление на турнире в Гвадалахаре

Украинская теннисистка добыла победу в первом круге парного разряда

18 октября 2022, 07:14 | Обновлено 18 октября 2022, 07:50
209
0
Киченок успешно начала выступление на турнире в Гвадалахаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок стартовала с победы на турнире WTA 1000 в Мексике.

В первом раунде парного разряде Надя в дуэте с бельгийкой Кимберли Циммерманн одолела американский тандем Шелби Роджерс / Сабрина Сантамария.

Гвадалахара. Первый круг
Надежда Киченок / Кимберли Циммерманн – Шелби Роджерс / Сабрина Сантамария – 7:5, 6:2

Во втором круге украинско-бельгийский дуэт сыграет против четвёртых сеяных Габриэлы Дабровски (Канада) и Джулианы Олмос (Мексика).

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Надежда Киченок Кимберли Циммерманн Шелби Роджерс Сабрина Сантамария WTA Гвадалахара
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Источник Sport.ua
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