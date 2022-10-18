Киченок успешно начала выступление на турнире в Гвадалахаре

Украинская теннисистка Надежда Киченок стартовала с победы на турнире WTA 1000 в Мексике.

В первом раунде парного разряде Надя в дуэте с бельгийкой Кимберли Циммерманн одолела американский тандем Шелби Роджерс / Сабрина Сантамария.

Гвадалахара. Первый круг

Надежда Киченок / Кимберли Циммерманн – Шелби Роджерс / Сабрина Сантамария – 7:5, 6:2

Во втором круге украинско-бельгийский дуэт сыграет против четвёртых сеяных Габриэлы Дабровски (Канада) и Джулианы Олмос (Мексика).