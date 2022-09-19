Противостояние великих. Месси побил рекорд Роналду
Если не учитывать пенальти – Лео забил больше
Вчера, 18 сентября, состоялся матч 8-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Лионом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан, а единственный гол на 5-й минуте встречи забил Лионель Месси.
Этот гол стал для аргентинца 672-м без учета пенальти. По этому показателю Лионель Месси обошел нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, у которого 671 взятие ворот.
Отметим, что Лионелю Месси для достижения этой цели понадобилось на 150 матчей меньше.
Ранее игроки «ПСЖ» узнали свои оценки за матч против «Лиона», в котором, к слову, Месси стал лучшим игроком.
🇦🇷 PSG’s Lionel Messi now has 672 non penalty goals ahead of Cristiano Ronaldo.— Champions League Stats (@alimo_philip) September 18, 2022
🐐Messi has played 150 fewer games than Ronaldo.#Messi𓃵|#OLPSG|#ChampionsLeague pic.twitter.com/F59MvuL6DX
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