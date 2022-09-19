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  4. Противостояние великих. Месси побил рекорд Роналду
Франция
19 сентября 2022, 21:50 |
1895
0

Противостояние великих. Месси побил рекорд Роналду

Если не учитывать пенальти – Лео забил больше

19 сентября 2022, 21:50 |
1895
0
Противостояние великих. Месси побил рекорд Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Месси и Роналду

Вчера, 18 сентября, состоялся матч 8-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Лионом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан, а единственный гол на 5-й минуте встречи забил Лионель Месси.

Этот гол стал для аргентинца 672-м без учета пенальти. По этому показателю Лионель Месси обошел нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, у которого 671 взятие ворот.

Отметим, что Лионелю Месси для достижения этой цели понадобилось на 150 матчей меньше.

Ранее игроки «ПСЖ» узнали свои оценки за матч против «Лиона», в котором, к слову, Месси стал лучшим игроком.

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Лионель Месси Криштиану Роналду пенальти рекорд ПСЖ Манчестер Юнайтед
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