ВИДЕО. Гол Лионеля Месси принес ПСЖ победу над Лионом

В матче 8-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» с минимальным счетом победил «Лион» (1:0).

Автором единственного гола стал форвард парижан Лионель Месси, который отличился уже на 5-й минуте.

«ПСЖ» набрал 22 очка и укрепил лидерство в Ла Лиге. У «Лиона» это третье поражение подряд (13 очков, 6 место).

Лига 1. 8-й тур

Лион – ПСЖ – 0:1

Гол: Месси, 5.

Лион: Антони Лопеш, Гюсто, Тиаго Мендес, Лукеба, Тальяфико, Тете (Шерки, 75), Толиссо (Лепенан, 46), Какре (Рен-Аделаид, 75), Ляказетт, Дембеле, Токо-Экамби (Барколя, 87).

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос, Мендеш, Верратти (Мукиеле, 64), Фабиан Руис (Витинья, 57), Месси, Неймар (Солер, 86), Мбаппе.

Предупреждения: Верратти (39), Доннарумма (90).

ГОЛ! 0:1. Месси, 5 мин.