ВИДЕО. Гол Лионеля Месси принес ПСЖ победу над Лионом
«ПСЖ» набрал 22 очка и укрепил лидерство в Ла Лиге
В матче 8-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» с минимальным счетом победил «Лион» (1:0).
Автором единственного гола стал форвард парижан Лионель Месси, который отличился уже на 5-й минуте.
«ПСЖ» набрал 22 очка и укрепил лидерство в Ла Лиге. У «Лиона» это третье поражение подряд (13 очков, 6 место).
Лига 1. 8-й тур
Лион – ПСЖ – 0:1
Гол: Месси, 5.
Лион: Антони Лопеш, Гюсто, Тиаго Мендес, Лукеба, Тальяфико, Тете (Шерки, 75), Толиссо (Лепенан, 46), Какре (Рен-Аделаид, 75), Ляказетт, Дембеле, Токо-Экамби (Барколя, 87).
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос, Мендеш, Верратти (Мукиеле, 64), Фабиан Руис (Витинья, 57), Месси, Неймар (Солер, 86), Мбаппе.
Предупреждения: Верратти (39), Доннарумма (90).
ГОЛ! 0:1. Месси, 5 мин.
События матча
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