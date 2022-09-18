В воскресенье, 18 сентября, в Лионе на поле арены «Парк Олимпик Лион», вместимостью 59 186 зрителей, состоится матч 8-го тура французской Лиги 1, в котором «Лион» примет «ПСЖ». Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Лион

Команда 58-летнего нидерландского тренера Петера Боса занимает 5 место в таблице французского чемпионата. У нее после 7 матчей имеется 13 очков (4 победы, 1 ничья, 2 поражения). Обе неудачи постигли «Лион» в крайних турах.

Стартовав в сезоне с 4 побед при 1 одной ничьей, «дети» затем проиграли 1:3 на выезде «Лорьяну», а затем также в гостях уступили со счетом 1:2 «Монако».

Ввиду того, что предстоящая встреча с парижанами будет домашней для «Лиона», стоит заметить, что по результатам на своем поле в нынешней кампании французского чемпионата команда Боса единоличный лидер. У нее 4 домашние победы в 4 матчах. В противовес этому по показателям на выезде она только 18-я в лиге – 1 очко (1 ничья, 2 поражения).

ПСЖ

Подопечные Кристофа Галтье сейчас на конкурентов по Лиге 1 смотрят в переносном смысле сверху вниз – они занимают первое место в турнирной таблице сезона-2022/2023. В активе у «ПСЖ» после 7 матчей 19 очков (6 побед, 1 ничья). Столько же и у «Марселя», который также провел 7 игр. 19 пунктов имеет и «Лорьян», но он сыграл на один поединок больше.

Парижане в чемпионате страны непобедимы, и имеют актуальную серию из трех побед – «Тулуза» 3:0 (на выезде), «Нант» 3:0 (на выезде) и «Брест» 1:0 (дома).

Параллельно команда Галтье имеет 100%-ный результат в группе Лиги чемпионов. В 1-м туре новой кампании она дома переиграли «Ювентус» со счетом 2:0, а затем в Израиле одолела «Маккаби» Хайфа – 3:1.

На данный момент Галтье не может рассчитывать на травмированных Кимпембе, Пембеле и Саншеша.

Ориентировочные составы

Лион: Лопеш – Густо, Тьяго Мендес, Люкеба, Тальяфико, Какере, Лепенан, Толиссо, Тете, Токо-Экамби, Ляказетт.

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Рамос, Маркиньос, Нуну Мендеш, Руис, Солер, Верратти, Месси, Неймар, Мбаппе.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 4.60 по линии Parimatch.

18 сентября, воскресенье