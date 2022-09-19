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Франция
19 сентября 2022, 12:36 | Обновлено 19 сентября 2022, 12:55
244
0

Лион – ПСЖ – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Франции

19 сентября 2022, 12:36 | Обновлено 19 сентября 2022, 12:55
244
0
Лион – ПСЖ – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Лион

В матче 8-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде минимально выиграл у «Лиона» со счетом 1:0.

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Источник Sport.ua
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