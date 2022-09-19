Франция19 сентября 2022, 12:36 | Обновлено 19 сентября 2022, 12:55
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Лион – ПСЖ – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Франции
19 сентября 2022, 12:36 | Обновлено 19 сентября 2022, 12:55
244
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В матче 8-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде минимально выиграл у «Лиона» со счетом 1:0.
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