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  4. ВИДЕО. Артем Довбик - лучший игрок тура Лиги конференций
Лига конференций
16 сентября 2022, 18:08 |
225
0

ВИДЕО. Артем Довбик - лучший игрок тура Лиги конференций

У игрока дубль и ассист

16 сентября 2022, 18:08 |
225
0
ВИДЕО. Артем Довбик - лучший игрок тура Лиги конференций
ФК Днепр-1

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик стал лучшим игроком 2-го тура группового этапа Лиги конференций.

Украинский футболист оформил дубль и сделал результативную передачу, а команда обыграла «Аполлон» со счетом 3:1.

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Источник Sport.ua
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