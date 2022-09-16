Лига конференций16 сентября 2022, 18:08 |
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ВИДЕО. Артем Довбик - лучший игрок тура Лиги конференций
У игрока дубль и ассист
16 сентября 2022, 18:08 |
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Форвард «Днепра-1» Артем Довбик стал лучшим игроком 2-го тура группового этапа Лиги конференций.
Украинский футболист оформил дубль и сделал результативную передачу, а команда обыграла «Аполлон» со счетом 3:1.
⭐️ Artem Dovbyk's double wins him Player of the Week! #Laufenn | #UECLPOTW | #UECL pic.twitter.com/CdR1uWWXhn— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 16, 2022
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