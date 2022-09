ВИДЕО. Артем Довбик - лучший игрок тура Лиги конференций

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик стал лучшим игроком 2-го тура группового этапа Лиги конференций.

Украинский футболист оформил дубль и сделал результативную передачу, а команда обыграла «Аполлон» со счетом 3:1.



⭐️ Artem Dovbyk's double wins him Player of the Week! #Laufenn | #UECLPOTW | #UECL pic.twitter.com/CdR1uWWXhn