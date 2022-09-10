Левандовски сделал 11 результативных действий в первых 6 матчах за Барсу
Слишком легкий уровень для Роберта
В матче 5-го тура чемпионата Испании «Кадис» разгромно проиграл «Барселоне» (0:4).
Польский форвард «сине-гранатовых» Роберт Левандовски отметился голом и двумя ассистами.
Таким образом, 34-летний поляк записал на свой счет уже 11 результативных действия в шести первых матчах за «Барсу». Он не забил лишь в первом поединке против «Райо Вальекано» (0:0).
Чемпионат Испании. 5-й тур
«Кадис» – «Барселона» – 0:4
Голы: де Йонг, 55, Левандовски, 65, Фати (Левандовски), 87, Дембеле (Левандовски), 90+2
Robert Lewandowski has already been directly involved in 10+ goals for Barcelona:— Squawka (@Squawka) September 10, 2022
◎ 6 games
◉ 9 goals
◉ 2 assists
It's too easy for him. 🤜 🤛 pic.twitter.com/r5EyODce06
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