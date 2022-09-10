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Испания
10 сентября 2022, 22:38 | Обновлено 10 сентября 2022, 22:39
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Левандовски сделал 11 результативных действий в первых 6 матчах за Барсу

Слишком легкий уровень для Роберта

10 сентября 2022, 22:38 | Обновлено 10 сентября 2022, 22:39
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Левандовски сделал 11 результативных действий в первых 6 матчах за Барсу
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В матче 5-го тура чемпионата Испании «Кадис» разгромно проиграл «Барселоне» (0:4).

Польский форвард «сине-гранатовых» Роберт Левандовски отметился голом и двумя ассистами.

Таким образом, 34-летний поляк записал на свой счет уже 11 результативных действия в шести первых матчах за «Барсу». Он не забил лишь в первом поединке против «Райо Вальекано» (0:0).

Чемпионат Испании. 5-й тур

«Кадис» – «Барселона» – 0:4
Голы: де Йонг, 55, Левандовски, 65, Фати (Левандовски), 87, Дембеле (Левандовски), 90+2

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Барселона Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу Кадис
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Источник Squawka
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