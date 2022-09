Левандовски сделал 11 результативных действий в первых 6 матчах за Барсу

В матче 5-го тура чемпионата Испании «Кадис» разгромно проиграл «Барселоне» (0:4).

Польский форвард «сине-гранатовых» Роберт Левандовски отметился голом и двумя ассистами.

Таким образом, 34-летний поляк записал на свой счет уже 11 результативных действия в шести первых матчах за «Барсу». Он не забил лишь в первом поединке против «Райо Вальекано» (0:0).

Чемпионат Испании. 5-й тур

«Кадис» – «Барселона» – 0:4

Голы: де Йонг, 55, Левандовски, 65, Фати (Левандовски), 87, Дембеле (Левандовски), 90+2

Robert Lewandowski has already been directly involved in 10+ goals for Barcelona:



◎ 6 games

◉ 9 goals

◉ 2 assists



It's too easy for him. 🤜 🤛 pic.twitter.com/r5EyODce06