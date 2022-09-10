Фану стало плохо на трибунах, матч Барселоны прервали, но доиграли

Во время матча чемпионата Испании «Кадис» - «Барселона» одному из болельщиков на трибунах стало плохо. Сообщается, что у человека сердечный приступ.

Это случилось в самом конце встречи. Команды отправились в раздевалку, но затем вернулись на поле.

В итоге болельщика увезли в больницу, а команды спустя небольшой перерыв доиграли матч. «Барселона» выиграла 4:0 и до матча «Реала» вышла на 1-е место.

Чемпионат Испании. 5-й тур

Кадис - Барселона 0:4

Голы: де Йонг, 55, Левандовски, 65, Фати, 87, Дембеле, 90+2

Кадис: Ледесма, Залдуа, Эрнандес, Мбайе, Эспино, Эместерио (Алькарас, 72), Алекс, Алехо (Бонгонда, 60), Собрино (Негредо, 72), Окампо, Перес (Мабил, 72)

Барселона: тер Штеген, Бельерин, Араухо, Пике, Бальде (Алонсо, 78), Бускетс, де Йонг, Гави (Левандовски, 57), Рафинья (Фати, 72), Торрес (Дембеле, 57), Депай (Педри, 57)