Кадис – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Главный аутсайдер Ла Лиги против грозных каталонцев
В субботу, 10 сентября, состоится матч 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Кадис» на домашнем стадионе «Рамон де Карранса» примет каталонскую «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Кадис
В прошлом сезоне команда из одноименного города с большим трудом смогла избежать понижения в классе. «Кадис» в 38 турах набрал скромные 39 очков, оторвавшись от зоны вылета лишь на 1 балл и заняв итоговое 17 место. Казалось, после этого отчасти везения нужно сделать правильные выводы и двигаться вперед.
Но команда Серхио Гонсалеса оказалась совершенно неготовой к новому чемпионату. В первых четырех турах «Кадис» не набрал ни одного очка и является единственным клубом в лиге, которому не удалось забить ни одного мяча. В комплексе это дает последнюю строчку в таблице и перспективы потерпеть очередное поражение в матче с одним из сильнейших клубов страны.
Барселона
В ноябре прошлого года «сине-гранатовых» возглавил легенда клуба Хави. Долгое время каталонцы боролись за чемпионский титул в Ла Лиге, однако навязать конкуренцию мадридскому «Реалу» им все же не удалось. Стать чемпионом Испании «Барселона» не может уже три года подряд, а последний триумф в Лиге чемпионов датирован сезоном-2014/15.
Отсутствие трофеев не может радовать ни болельщиков клуба, ни руководство. Поэтому в этой кампании подопечные Хави сделают все возможное для того, чтобы взять титул. Однако допущенная осечка из-за ничьи с «Райо Вальекано» (0:0) в первом туре должна стать одной из немногих в сезоне, иначе прийти к успеху будет чрезвычайно сложно. Пока каталонцы имеют в активе 10 очков и отстают от мадридского «Реала», который единолично лидирует, на 2 балла.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что «Барселона» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.22 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
«Кадис»: Ледесма – Сальдуа, Эрнандес, Чуст, Эспино, Диарра, Фали, Арсамендия, Мабил, Перес, Лосано.
«Барселона»: Тер Штеген – Кунде, Кристенсен, Гарсия, Де Йонг, Гави, Дембеле, Педри, Торрес, Бальде, Левандовски.
10 сентября, суббота
|«Кадис» – «Барселона»
|Кадис. Стадион «Рамон де Карранса». 22:00
|ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
|Прогноз Sport.ua — 1:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 6-го тура чемпионата Германии
Голкипер «Динамо» не церемонился с турецкими поклонниками «пыни»