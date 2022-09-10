В субботу, 10 сентября, состоится матч 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Кадис» на домашнем стадионе «Рамон де Карранса» примет каталонскую «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Кадис

В прошлом сезоне команда из одноименного города с большим трудом смогла избежать понижения в классе. «Кадис» в 38 турах набрал скромные 39 очков, оторвавшись от зоны вылета лишь на 1 балл и заняв итоговое 17 место. Казалось, после этого отчасти везения нужно сделать правильные выводы и двигаться вперед.

Но команда Серхио Гонсалеса оказалась совершенно неготовой к новому чемпионату. В первых четырех турах «Кадис» не набрал ни одного очка и является единственным клубом в лиге, которому не удалось забить ни одного мяча. В комплексе это дает последнюю строчку в таблице и перспективы потерпеть очередное поражение в матче с одним из сильнейших клубов страны.

Барселона

В ноябре прошлого года «сине-гранатовых» возглавил легенда клуба Хави. Долгое время каталонцы боролись за чемпионский титул в Ла Лиге, однако навязать конкуренцию мадридскому «Реалу» им все же не удалось. Стать чемпионом Испании «Барселона» не может уже три года подряд, а последний триумф в Лиге чемпионов датирован сезоном-2014/15.

Отсутствие трофеев не может радовать ни болельщиков клуба, ни руководство. Поэтому в этой кампании подопечные Хави сделают все возможное для того, чтобы взять титул. Однако допущенная осечка из-за ничьи с «Райо Вальекано» (0:0) в первом туре должна стать одной из немногих в сезоне, иначе прийти к успеху будет чрезвычайно сложно. Пока каталонцы имеют в активе 10 очков и отстают от мадридского «Реала», который единолично лидирует, на 2 балла.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Барселона» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.22 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Кадис»: Ледесма – Сальдуа, Эрнандес, Чуст, Эспино, Диарра, Фали, Арсамендия, Мабил, Перес, Лосано.

«Барселона»: Тер Штеген – Кунде, Кристенсен, Гарсия, Де Йонг, Гави, Дембеле, Педри, Торрес, Бальде, Левандовски.

10 сентября, суббота