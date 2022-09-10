Испания10 сентября 2022, 23:12 |
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Кадис – Барселона – 0:4. Слишком легко для Левандовски. Видеообзор матча
Каталонцы уверенно победили
10 сентября 2022, 23:12 |
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В матче 5-го тура чемпионата Испании «Кадис» разгромно проиграл «Барселоне» (0:4).
Чемпионат Испании. 5-й тур
«Кадис» – «Барселона» – 0:4
Голы: де Йонг, 55, Левандовски, 65, Фати (Левандовски), 87, Дембеле (Левандовски), 90+2
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