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  4. Кадис – Барселона – 0:4. Слишком легко для Левандовски. Видеообзор матча
Испания
10 сентября 2022, 23:12 |
660
0

Кадис – Барселона – 0:4. Слишком легко для Левандовски. Видеообзор матча

Каталонцы уверенно победили

10 сентября 2022, 23:12 |
660
0
Кадис – Барселона – 0:4. Слишком легко для Левандовски. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В матче 5-го тура чемпионата Испании «Кадис» разгромно проиграл «Барселоне» (0:4).

Чемпионат Испании. 5-й тур

«Кадис» – «Барселона» – 0:4
Голы: де Йонг, 55, Левандовски, 65, Фати (Левандовски), 87, Дембеле (Левандовски), 90+2

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Источник Sport.ua
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