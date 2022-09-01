Окончательное решение. Бернарду Силва останется в Ман Сити

Португальский футболист Бернарду Силва принял решение, что остается в «Манчестер Сити». Об этом в своем Twitter сообщил Фабрици Романо:

«Я остаюсь в «Манчестер Сити». Никаких предложений я не получал». Я остаюсь в Манчестере, здесь я счастлив, и решение принято».

Отметим, что ранее футболистом интересовалась «Барселона», а Пеп Гвардиола сомневался в будущем португальца.