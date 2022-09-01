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  4. Окончательное решение. Бернарду Силва останется в Ман Сити
Англия
01 сентября 2022, 08:21 |
274
0

Окончательное решение. Бернарду Силва останется в Ман Сити

Португалец наконец-то определился с выбором

01 сентября 2022, 08:21 |
274
0
Окончательное решение. Бернарду Силва останется в Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Португальский футболист Бернарду Силва принял решение, что остается в «Манчестер Сити». Об этом в своем Twitter сообщил Фабрици Романо:

«Я остаюсь в «Манчестер Сити». Никаких предложений я не получал». Я остаюсь в Манчестере, здесь я счастлив, и решение принято».

Отметим, что ранее футболистом интересовалась «Барселона», а Пеп Гвардиола сомневался в будущем португальца.

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