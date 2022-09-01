Окончательное решение. Бернарду Силва останется в Ман Сити
Португалец наконец-то определился с выбором
Португальский футболист Бернарду Силва принял решение, что остается в «Манчестер Сити». Об этом в своем Twitter сообщил Фабрици Романо:
«Я остаюсь в «Манчестер Сити». Никаких предложений я не получал». Я остаюсь в Манчестере, здесь я счастлив, и решение принято».
Отметим, что ранее футболистом интересовалась «Барселона», а Пеп Гвардиола сомневался в будущем португальца.
Bernardo Silva announces that he’s not going to Barcelona: “I’m going to stay at Manchester City. I haven't received any offers”. 🚨🔵 #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022
“I'm staying in Manchester, here I'm happy and the decision has been made”, says via @FCBRAC1. pic.twitter.com/DIQjW6ZUAg
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