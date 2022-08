Источник: Эвертон предложил Шахтеру 30 млн евро за Мудрика, клуб отказал

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, «Эвертон» на прошлой неделе предложил «Шахтеру» 30 миллионов евро за хавбека Михаила Мудрика.

Однако ливерпульский клуб, в составе которого выступает украинец Виталий Миколенко, получил отказ.

По словам Романо, определенный интерес проявляет и лондонский «Арсенал», а в целом многие клубы заинтересованы в Мудрике, поэтому трансферная история будет тянуться до 1 сентября.

Ранее была информация об интересе к Мудрику со стороны «Байера» и «Брентфорда», но «Шахтер» отказался от всех предложений.

Сам Мудрик дал понять, что готов остаться в команде.

