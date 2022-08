Официальный дебют. Зинченко – в основе Арсенала на матч с Кристал Пэлас

Сегодня, 5 августа матчем «Кристал Пэлас» - «Арсенал» стартует новый сезон АПЛ. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Украинский новичок «Арсенал» Александр Зинченко выйдет в основе «Канониров» на матч. Это будет дебют украинца за «Арсенал» в официальном матче. Он выйдет на поле на позиции левого защитника.

Состав «Арсенала»: Рамсдэйл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Жезус

Our first starting XI of 2022/23 ✊



🇳🇴 Odegaard captains the side

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @BukayoSaka87 on the wing

🇧🇷 @GabrielJesus9 in attack#CRYARS