Официальный дебют. Зинченко – в основе Арсенала на матч с Кристал Пэлас
Стартует новый сезон АПЛ
Сегодня, 5 августа матчем «Кристал Пэлас» - «Арсенал» стартует новый сезон АПЛ. Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Украинский новичок «Арсенал» Александр Зинченко выйдет в основе «Канониров» на матч. Это будет дебют украинца за «Арсенал» в официальном матче. Он выйдет на поле на позиции левого защитника.
Состав «Арсенала»: Рамсдэйл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Жезус
Our first starting XI of 2022/23 ✊— Arsenal (@Arsenal) August 5, 2022
🇳🇴 Odegaard captains the side
🏴 @BukayoSaka87 on the wing
🇧🇷 @GabrielJesus9 in attack#CRYARS
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