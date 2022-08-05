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Англия
05 августа 2022, 21:18 | Обновлено 05 августа 2022, 21:19
1426
2

Официальный дебют. Зинченко – в основе Арсенала на матч с Кристал Пэлас

Стартует новый сезон АПЛ

05 августа 2022, 21:18 | Обновлено 05 августа 2022, 21:19
1426
2
Официальный дебют. Зинченко – в основе Арсенала на матч с Кристал Пэлас
ФК Арсенал

Сегодня, 5 августа матчем «Кристал Пэлас» - «Арсенал» стартует новый сезон АПЛ. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Украинский новичок «Арсенал» Александр Зинченко выйдет в основе «Канониров» на матч. Это будет дебют украинца за «Арсенал» в официальном матче. Он выйдет на поле на позиции левого защитника.

Состав «Арсенала»: Рамсдэйл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Жезус

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Кристал Пэлас Английская Премьер-лига стартовые составы
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Источник ФК Арсенал Лондон
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Комментарии 2
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Тарас Чубак
Доречі Тірні у заявці, але у цілому банка поки виглядає не дуже у Арсенала, та ще й чомусь не всі є
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veter
Надеюсь ему пояснили, что Selhurst Park не для прогулок.
В том сезоне было 0:3 для гармашей
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