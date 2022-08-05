Новый сезон АПЛ стартует 5 августа в 22:00, когда матч 1-го тура сыграют «Кристал Пэлас» и «Арсенал».

Если раньше все внимание украинских болельщиков было приковано к «Манчестер Сити» и «Эвертону», то теперь вместо команды Хосепа Гвардиолы мы будем активно следить за «Арсеналом», куда перешел Александр Зинченко. Лондонская команда, которая все никак не может вернуться в Лигу чемпионов, летом развила активную трансферную деятельность, подписав ряд новичков. Самым крупным приобретением считается форвард Габриэль Жезус, но и подписание Зинченко оказалось достаточно весомым.

Сам украинец заявил, что переход в «Арсенал» - это новый вызов после многих лет в Манчестере. Игрок, скорее всего, понимает, что трофейный конвейер, который был в команде Гвардиолы, придется поставить на паузу, зато в новой команде у Зинченко наверняка будет больше игровой практики. Александра брали в «Арсенал» именно как левого защитника, и Зинченко знает об этом. Судя по количеству игровых минут в предсезонке, украинец может рассчитывать на место в основном составе.

Предсезонная подготовка у «Арсенала» получилась мощной: 5 матчей, 5 побед, 20 забитых голов. Посмотрим, как все сложится в 1-м туре с непростым «Кристал Пэлас».

В минувшем сезоне команда комфортно финишировала в середине таблицы, а в новом чемпионате, возможно, сможет бороться за еврокубки. Летом тренер Патрик Виейра получил усиление из «Баварии», откуда подписали защитника Криса Ричардса. Кроме того, клуб из «Ланса» забрал перспективного хавбека Чейка Дюкуре, за которого отдали 22,5 миллиона. Один из рекордных трансферов в истории клуба.

«Арсенал» подходит к матчу в статусе фаворита, но и ожиданий от команды очень много после ряда неудачных сезонов.

Мы считаем, что «Арсенал» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.83 по линии Parimatch.

5 августа, пятница