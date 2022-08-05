Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас - Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
05.08.2022 22:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 августа 2022, 06:10 | Обновлено 05 августа 2022, 06:12
185
0

Кристал Пэлас - Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Зинченко дебютирует за новую команду в официальном матче

05 августа 2022, 06:10 | Обновлено 05 августа 2022, 06:12
185
0
Кристал Пэлас - Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Новый сезон АПЛ стартует 5 августа в 22:00, когда матч 1-го тура сыграют «Кристал Пэлас» и «Арсенал».

Если раньше все внимание украинских болельщиков было приковано к «Манчестер Сити» и «Эвертону», то теперь вместо команды Хосепа Гвардиолы мы будем активно следить за «Арсеналом», куда перешел Александр Зинченко. Лондонская команда, которая все никак не может вернуться в Лигу чемпионов, летом развила активную трансферную деятельность, подписав ряд новичков. Самым крупным приобретением считается форвард Габриэль Жезус, но и подписание Зинченко оказалось достаточно весомым.

Сам украинец заявил, что переход в «Арсенал» - это новый вызов после многих лет в Манчестере. Игрок, скорее всего, понимает, что трофейный конвейер, который был в команде Гвардиолы, придется поставить на паузу, зато в новой команде у Зинченко наверняка будет больше игровой практики. Александра брали в «Арсенал» именно как левого защитника, и Зинченко знает об этом. Судя по количеству игровых минут в предсезонке, украинец может рассчитывать на место в основном составе. 

Предсезонная подготовка у «Арсенала» получилась мощной: 5 матчей, 5 побед, 20 забитых голов. Посмотрим, как все сложится в 1-м туре с непростым «Кристал Пэлас».

В минувшем сезоне команда комфортно финишировала в середине таблицы, а в новом чемпионате, возможно, сможет бороться за еврокубки. Летом тренер Патрик Виейра получил усиление из «Баварии», откуда подписали защитника Криса Ричардса. Кроме того, клуб из «Ланса» забрал перспективного хавбека Чейка Дюкуре, за которого отдали 22,5 миллиона. Один из рекордных трансферов в истории клуба.

«Арсенал» подходит к матчу в статусе фаворита, но и ожиданий от команды очень много после ряда неудачных сезонов.

Мы считаем, что «Арсенал» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.83 по линии Parimatch.

5 августа, пятница

Кристал Пэлас - Арсенал
Старт в 22:00
Прямая ТВ-трансляция – Сетанта Спорт
Прогноз Sport.ua – 0:2
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Айнтрахт – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Боруссия Д – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
ОФИЦИАЛЬНО. Реймс арендовал форварда Арсенала
Арсенал Лондон Кристал Пэлас Александр Зинченко прогнозы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Буквы «і» и «ї» создают мне такие проблемы...»
Футбол | 05 августа 2022, 01:19 0
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Буквы «і» и «ї» создают мне такие проблемы...»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Буквы «і» и «ї» создают мне такие проблемы...»

Наставник «Шахтера» – об углубленном изучении украинского языка

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Университатя
Футбол | 04 августа 2022, 09:30 1
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Университатя
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Университатя

Встреча состоится в четверг, 4 августа

ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Барселоны перешел в Лос-Анджелес Гэлакси
Футбол | 05.08.2022, 03:03
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Барселоны перешел в Лос-Анджелес Гэлакси
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Барселоны перешел в Лос-Анджелес Гэлакси
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 05.08.2022, 01:00
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Ярмоленко проиграл первый матч в составе Аль-Айна
Футбол | 04.08.2022, 21:50
Ярмоленко проиграл первый матч в составе Аль-Айна
Ярмоленко проиграл первый матч в составе Аль-Айна
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча
Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча
03.08.2022, 23:10 6
Футбол
Динамо победило Штурм, поступок Усика, Зинченко в хорошей компании
Динамо победило Штурм, поступок Усика, Зинченко в хорошей компании
04.08.2022, 05:03
Футбол
Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети
Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети
04.08.2022, 14:00
Другие виды
ВИДЕО. Ковид-стайл. Ястремская оригинально завершила матч с Азаренко
ВИДЕО. Ковид-стайл. Ястремская оригинально завершила матч с Азаренко
03.08.2022, 03:04 2
Теннис
Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона
Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона
04.08.2022, 13:45 2
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе»
ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе»
04.08.2022, 01:23 8
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
03.08.2022, 02:50 2
MMA
Анатолий Ломаченко остается главным тренером Усика перед боем с Джошуа
Анатолий Ломаченко остается главным тренером Усика перед боем с Джошуа
03.08.2022, 10:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности