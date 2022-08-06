Микель АРТЕТА: «Арсенал должен был забить больше голов»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 1-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:0):

«Главной задачей было выиграть в стартовом матче, набраться уверенности и получить импульс. Позже можно будет говорить о вещах, которые нам нужно улучшить, причем их было немало, если честно.

Салиба был великолепен. То, как мы начали игру и провели первые полчаса, было превосходно. Мы должны были забить больше голов!

Мы собираемся попробовать еще подписать новых игроков. Сейчас у нас есть несколько вариантов, и если удастся их заполучить, это будет классно. Но пока нам нужно работать с теми игроками, которые есть».