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06 августа 2022, 05:50 | Обновлено 06 августа 2022, 06:04
525
0

Микель АРТЕТА: «Арсенал должен был забить больше голов»

Главный тренер «канониров» подвел итоги матча АПЛ против «Кристал Пэлас»

06 августа 2022, 05:50 | Обновлено 06 августа 2022, 06:04
525
0
Микель АРТЕТА: «Арсенал должен был забить больше голов»
ФК Арсенал. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 1-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:0):

«Главной задачей было выиграть в стартовом матче, набраться уверенности и получить импульс. Позже можно будет говорить о вещах, которые нам нужно улучшить, причем их было немало, если честно.

Салиба был великолепен. То, как мы начали игру и провели первые полчаса, было превосходно. Мы должны были забить больше голов!

Мы собираемся попробовать еще подписать новых игроков. Сейчас у нас есть несколько вариантов, и если удастся их заполучить, это будет классно. Но пока нам нужно работать с теми игроками, которые есть».

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Кристал Пэлас Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Микель Артета
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Источник Sky Sports
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