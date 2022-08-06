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Англия
06 августа 2022, 01:10 | Обновлено 06 августа 2022, 01:25
181
0

Зинченко назван лучшим игроком стартового матча Арсенала в АПЛ!

Украинский футболист отличился ассистом в поединке против «Кристал Пэлас»

06 августа 2022, 01:10 | Обновлено 06 августа 2022, 01:25
181
0
Зинченко назван лучшим игроком стартового матча Арсенала в АПЛ!
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник Александр Зинченко назван лучшим игроком стартового поединка 1-го тура АПЛ.

Он дебютировал за «Арсенал» в официальных матчах и сразу сделал ассист.

5 августа стартовал новый сезон АПЛ. В матче 1-го тура сыграли «Кристал Пэлас» и «Арсенал» (0:2).

На 20-й минуте Зинченко откликнулся на подачу с углового, головой переправил мяч во вратарскую, где Габриэл Мартинелли забил гол.

Веб-порталы WhoScored и SofaScore выставили украинцу высокие оценки (8.1 и 7.5 соответственно) и назвали Зинченко лучшим игроком матча

WhoScored. Зинченко (8.1) назван лучшим игроком стартового матча Арсенала в АПЛ!

Веб-портал SofaScore тоже назвал Зинченко лучшим в матче (оценка 7.5)

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Источник Sport.ua
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