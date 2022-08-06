Зинченко назван лучшим игроком стартового матча Арсенала в АПЛ!
Украинский футболист отличился ассистом в поединке против «Кристал Пэлас»
Украинский защитник Александр Зинченко назван лучшим игроком стартового поединка 1-го тура АПЛ.
Он дебютировал за «Арсенал» в официальных матчах и сразу сделал ассист.
5 августа стартовал новый сезон АПЛ. В матче 1-го тура сыграли «Кристал Пэлас» и «Арсенал» (0:2).
На 20-й минуте Зинченко откликнулся на подачу с углового, головой переправил мяч во вратарскую, где Габриэл Мартинелли забил гол.
Веб-порталы WhoScored и SofaScore выставили украинцу высокие оценки (8.1 и 7.5 соответственно) и назвали Зинченко лучшим игроком матча
WhoScored. Зинченко (8.1) назван лучшим игроком стартового матча Арсенала в АПЛ!
Веб-портал SofaScore тоже назвал Зинченко лучшим в матче (оценка 7.5)
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