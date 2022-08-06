5 августа стартовал новый сезон АПЛ. В матче 1-го тура сыграли «Кристал Пэлас» и «Арсенал» (0:2).

Украинский защитник Александр Зинченко дебютировал за «Арсенал» в официальных матчах и сразу сделал ассист.

На 20-й минуте Зинченко откликнулся на подачу с углового, головой переправил мяч во вратарскую, где Габриэл Мартинелли забил гол.

Кристал Пэлас – Арсенал – 0:2. Ассист Зинченко в дебютной игре. Видео голов

Голы: Мартинелли, 20, Гехи, 85 (автогол)