Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас – Арсенал – 0:2. Ассист Зинченко в дебютной игре. Видео голов
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
05.08.2022, FT 0 : 2
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 августа 2022, 00:33 | Обновлено 06 августа 2022, 01:27
297
0

Кристал Пэлас – Арсенал – 0:2. Ассист Зинченко в дебютной игре. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Английской Премьер-лиги

06 августа 2022, 00:33 | Обновлено 06 августа 2022, 01:27
297
0
Кристал Пэлас – Арсенал – 0:2. Ассист Зинченко в дебютной игре. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

5 августа стартовал новый сезон АПЛ. В матче 1-го тура сыграли «Кристал Пэлас» и «Арсенал» (0:2).

Украинский защитник Александр Зинченко дебютировал за «Арсенал» в официальных матчах и сразу сделал ассист.

На 20-й минуте Зинченко откликнулся на подачу с углового, головой переправил мяч во вратарскую, где Габриэл Мартинелли забил гол.

Кристал Пэлас – Арсенал – 0:2. Ассист Зинченко в дебютной игре. Видео голов

Голы: Мартинелли, 20, Гехи, 85 (автогол)

События матча

85’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Марк Гехи (Кристал Пэлас).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
По теме:
Зинченко назван лучшим игроком стартового матча Арсенала в АПЛ!
Результативный дебют. Зинченко помог Арсеналу одолеть Кристал Пэлас
ВИДЕО. Драмбаев забил в ворота Брюгге в Бельгии. Соболь вышел на замену
Кристал Пэлас Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Габриэл Мартинелли видео голов и обзор Марк Гехи автогол
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Петряк посвятил гол своему тестю, который погиб, защищая Украину
Футбол | 05 августа 2022, 14:22 2
ВИДЕО. Петряк посвятил гол своему тестю, который погиб, защищая Украину
ВИДЕО. Петряк посвятил гол своему тестю, который погиб, защищая Украину

Для легионера «Фехервара» это был особенный момент

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 05 августа 2022, 19:00 1
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

ФОТО. Теплые объятия! Зубков присоединился к Шахтеру
Футбол | 06.08.2022, 00:23
ФОТО. Теплые объятия! Зубков присоединился к Шахтеру
ФОТО. Теплые объятия! Зубков присоединился к Шахтеру
Официальный дебют. Зинченко – в основе Арсенала на матч с Кристал Пэлас
Футбол | 05.08.2022, 21:18
Официальный дебют. Зинченко – в основе Арсенала на матч с Кристал Пэлас
Официальный дебют. Зинченко – в основе Арсенала на матч с Кристал Пэлас
Дарио СРНА: «Мудрик не продается. В Аяксе за него просили бы 100 миллионов»
Футбол | 05.08.2022, 15:30
Дарио СРНА: «Мудрик не продается. В Аяксе за него просили бы 100 миллионов»
Дарио СРНА: «Мудрик не продается. В Аяксе за него просили бы 100 миллионов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
PGL Arlington Major 2022 – заряжай на Dota 2 Major
PGL Arlington Major 2022 – заряжай на Dota 2 Major
04.08.2022, 14:20
Киберспорт
Ярмоленко проиграл первый матч в составе Аль-Айна
Ярмоленко проиграл первый матч в составе Аль-Айна
04.08.2022, 21:50 6
Футбол
ВИДЕО. Она не выдержала! Экс-первая ракетка мира сдала матч из-за жары
ВИДЕО. Она не выдержала! Экс-первая ракетка мира сдала матч из-за жары
04.08.2022, 21:38
Теннис
9 украинских вундеркиндов из FM2012. Стал ли хоть кто-то звездой?
9 украинских вундеркиндов из FM2012. Стал ли хоть кто-то звездой?
05.08.2022, 12:45 10
Футбол
Американскую баскетболистку приговорили в рф к девяти годам тюрьмы
Американскую баскетболистку приговорили в рф к девяти годам тюрьмы
04.08.2022, 19:40 6
Баскетбол
ВИДЕО. Артета – о реакции Гвардиолы на трансфер Зинченко
ВИДЕО. Артета – о реакции Гвардиолы на трансфер Зинченко
04.08.2022, 18:50
Футбол
Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети
Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети
04.08.2022, 14:00
Другие виды
ВИДЕО. Зинченко сделал ассист в дебютном матче за Арсенал в АПЛ
ВИДЕО. Зинченко сделал ассист в дебютном матче за Арсенал в АПЛ
05.08.2022, 22:25 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности