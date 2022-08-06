05.08.2022, FT 0 : 2
Англия06 августа 2022, 00:33 | Обновлено 06 августа 2022, 01:27
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Кристал Пэлас – Арсенал – 0:2. Ассист Зинченко в дебютной игре. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Английской Премьер-лиги
06 августа 2022, 00:33 | Обновлено 06 августа 2022, 01:27
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5 августа стартовал новый сезон АПЛ. В матче 1-го тура сыграли «Кристал Пэлас» и «Арсенал» (0:2).
Украинский защитник Александр Зинченко дебютировал за «Арсенал» в официальных матчах и сразу сделал ассист.
На 20-й минуте Зинченко откликнулся на подачу с углового, головой переправил мяч во вратарскую, где Габриэл Мартинелли забил гол.
Кристал Пэлас – Арсенал – 0:2. Ассист Зинченко в дебютной игре. Видео голов
Голы: Мартинелли, 20, Гехи, 85 (автогол)
События матча
85’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Марк Гехи (Кристал Пэлас).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
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