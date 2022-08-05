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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
05.08.2022, FT 0 : 2
Арсенал
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Англия
05 августа 2022, 21:55 | Обновлено 06 августа 2022, 00:00
4919
6

Кристал Пэлас – Арсенал – 0:2. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 1-го тура Английской Премьер-лиги

05 августа 2022, 21:55 | Обновлено 06 августа 2022, 00:00
4919
6
Кристал Пэлас – Арсенал – 0:2. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига. 1-й тур.

«Кристал Пэлас» – «Арсенал» - 0:2

Мартинелли, 20, Гуэхи, 85 (авт.)

Клайн, 64 –Джака, 44, Уайт, 60

«Кристал Пэлас»: Гуайта – Митчелл, Гуэхи, Андерсен, Клайн – Дукуре (Миливоевич, 75), Шлупп (Хьюз, 86) – Заха, Эзэ (Эбиовей, 86), Аю – Эдуар (Матета, 58).

Запасные: Джонстон, Уорд, Ричардс, Ридевалд, Планж.

«Арсенал»: Рамсдейл – Габриэль, Салиба, Б. Уайт – Зинченко (Тирни, 82), Джака, Партей, Сака – Эдегор (Локонга, 90+2) – Мартинелли, Габриэл Жезус (Нкетиа, 83).

Запасные: Тернер, Холдинг, Суареш, Эльнени, Пепе, Нельсон.

Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).

Стадион: «Селхерст Парк» (Лондон, Англия).

В пятницу, 5-го августа, состоится поединок 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Кристал Пэлас» и «Арсенал». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Селхерст Парк», начало в 22:00.

Приятно ощущать, что футболиста с украинским паспортом по итогам очередной трансферной кампании называют лучшим приобретением одного из топ-клубов наиболее популярного чемпионата. Александр Зинченко по уровню ожиданий от своего присоединения к лондонскому «Арсеналу» превосходит даже более дорогостоящее приобретение нападающего Габриэля Жезуса. Однако его клубу предстоит сделать шаг в сторону тройки лучших команд страны, с чем, как известно, у «канониров» есть определенные проблемы. Главный тренер Микель Артета знает о них лучше всех действующих футболистов его коллектива.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Арсенал». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 6
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Андрій Літепло
Асист!))
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+7
fedd1979
Уже нині видно: якщо Зінченко проведе сезон на цій позиції - будуть перші голи в АПЛ
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+6
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Тарас Чубак
Ну якщо Арсенал буде по пів матчу сидіти в обороні проти команд рівня Крістал Пелеса то Зіні не пощастило, в кінці його нормально накрутили пару раз, йшов просто мокрий весь. Якщо ж Арсенал буде грати як у першому таймі то буде як у своїй тарілці 
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+2
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avk2307
Перші 25 -30 хвилин Арсенал дуже солідно грав, потім трохи втратили перевагу
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+2
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