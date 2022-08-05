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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
05.08.2022, FT 0 : 2
Арсенал
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Англия
05 августа 2022, 23:54 | Обновлено 06 августа 2022, 00:44
2050
6

Результативный дебют. Зинченко помог Арсеналу одолеть Кристал Пэлас

Украинский исполнитель оправдал доверие тренерского штаба в дебютной игре голевым пасом

05 августа 2022, 23:54 | Обновлено 06 августа 2022, 00:44
2050
6
Результативный дебют. Зинченко помог Арсеналу одолеть Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine

В будничных условиях для украинского болельщика новость о трансфере соотечественника между клубами английской Премьер-лиги за 35 млн евро вызвала бы большой ажиотаж. Однако начало очередного витка агрессии против нашей страны не позволило переходу Александра Зинченко из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал» стать главной неожиданностью летней трансферной кампании.

Поскольку команды из наиболее популярной лиги мира не имели возможности долго готовиться к началу нового сезона, то новичку «канониров» также пришлось быстро привыкнуть к работе под руководством испанского специалиста Микеля Артеты, знакомого ему еще во время выступлений в составе действующих чемпионов Англии. А уже перед началом первого уик-энда августа «Арсенал» должен был проводить гостевое дерби против «Кристалл Пэлас», которое еще к тому же имело большое символическое значение, так как было первым матчем нового футбольного года в АПЛ.

Getty Images/Global Images Ukraine

Уже с самого начала игры можно было увидеть попытки «стекольщиков» играть в очень тщательно выстроенной обороне, тогда как соперники пытались построить как можно больше быстрых атак. На первых минутах футбол был довольно разреженным и не имел никаких акцентов, однако понемногу давление «канониров» начинало сказываться. Защита от коллектива Патрика Виейра некоторое время держалась достойно, но в конце концов просветы из-за широких атак оппонентов все же начали появляться.

Отдельно следовало отметить действия Александра Зинченко в первом тайме. «Арсенал» почти все свои завершательные действия перед штрафным строил через левый фланг, так что на украинца приходилось достаточно много объема работы с мячом. Впрочем, на фоне других партнеров по команде новичок выглядел едва ли не самым уверенным футболистом на обе команды в целом. В конце концов, уже на восьмой минуте его выстрел из пределов штрафной первым проверил голкипера Гуайту.

Getty Images/Global Images Ukraine

А уже в середине первой половины игры «канониры» забили. Естественно, не без привлечения Александра. Именно на Зинченко пришлась подача с углового на правом фланге на дальнюю сторону штрафной, откуда он головой выполнил скидку на Мартинелли поближе к воротам, а партнер не промахнулся в ответственный момент. После этого гости еще немного побыли с мячом на чужой половине поля, но оставили его для контроля соперникам перед перерывом, из-за чего едва не создали сами себе проблем.

Голкипер команды Микеля Артеты своим сейвом фактически закрывал события перед перерывом, а давление соперников в начале второго тайма заставило его еще раз вступать в игру. «Пэлас» упускал голевые ситуации в наиболее подходящие для спасения состояния дел на табло моменты, поэтому атаки «стекольщиков» начали терять скорость, поскольку в начале сезона обе команды выглядели еще очень разобранными.

Getty Images/Global Images Ukraine

В конце концов, «Арсенал» без особого желания сумел перенести игру под финальный свисток на чужую половину поля, где создал несколько неплохих эпизодов, но в конце концов забил не без помощи соперников. Прострел Букайо Саки с правого фланга в одной из контратак в свои ворота срезал защитник Гуэхи, после чего все вопросы относительно победителя были сняты. Зинченко к тому времени, кстати, только успели отправить на скамью для запасных.

В следующие выходные «Кристалл Пэлас» сыграет в гостях против «Ливерпуля», а «Арсенал» на своем поле сразится с «Лестером».

Английская Премьер-лига. 1-й тур.

«Кристал Пэлас» – «Арсенал» - 0:2

Мартинелли, 20, Гуэхи, 85 (авт.)

Клайн, 64 –Джака, 44, Уайт, 60

«Кристал Пэлас»: Гуайта – Митчелл, Гуэхи, Андерсен, Клайн – Дукуре (Миливоевич, 75), Шлупп (Хьюз, 86) – Заха, Эзэ (Эбиовей, 86), Аю – Эдуар (Матета, 58).

«Арсенал»: Рамсдейл – Габриэль, Салиба, Б. Уайт – Зинченко (Тирни, 82), Джака, Партей, Сака – Эдегор (Локонга, 90+2) – Мартинелли, Габриэл Жезус (Нкетиа, 83).

Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).

Стадион: «Селхерст Парк» (Лондон, Англия).

Удары (в створ): 10 (2) – 11 (3)
Угловые: 3 – 5
Оффсайды: 1 – 2.

КРИСТАЛ ПЭЛАС - АРСЕНАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 19°C

События матча

85’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Марк Гехи (Кристал Пэлас).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 6
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maksum139
Молодець, получив найвищий рейтинг 8,1 
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+5
Макс Максов
З дебютом і з перемогою Сашко!
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+3
Тарас Чубак
молодець, але в кінці дуже просідав в обороні, пару разів накручували дуже. Та і в цілому якщо Арсенал буде сидіти в автобусі по пів матчу проти команд рівня Пелес то Зіні буде дуже важко. Якщо як у першому таймі то буде один з кращих, коротше буде ділити час з Тірні і сподіваюсь з Джакою
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+1
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veter
Асист там был не прямой, потому что потом ещё с головы на голову. Но первый тайм нормально. Хотя на 42 проиграл воздух и пошла подача на удар, которые Рамсдейл парировал.
8,1 конечно радует. Но потому его и заменил Артета? Поберёг?   И тут же 0:2.
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-6
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