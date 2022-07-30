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30 июля 2022, 13:58 |
1196
0

Зинченко – в основе Арсенала на матч против Севильи

Поединок состоится в рамках Emirates Cup

30 июля 2022, 13:58 |
1196
0
Зинченко – в основе Арсенала на матч против Севильи
ФК Арсенал. Александр Зинченко

Сегодня, 30 июня «Арсенал» в рамках товарищеского турнира Emirates Cup сыграет с «Севильей». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

Украинский полузащитник Александр Зинченко выйдет на поле в составе «Арсенала» с первых минут.

Состав «Арсенала»: Рэмсдейл – Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко – Джака, Парти – Сака, Эдегор, Мартинелли – Жезус

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Севилья Emirates Cup товарищеские матчи стартовые составы
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