Зинченко – в основе Арсенала на матч против Севильи
Поединок состоится в рамках Emirates Cup
Сегодня, 30 июня «Арсенал» в рамках товарищеского турнира Emirates Cup сыграет с «Севильей». Начало матча – в 14:30 по Киеву.
Украинский полузащитник Александр Зинченко выйдет на поле в составе «Арсенала» с первых минут.
Состав «Арсенала»: Рэмсдейл – Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко – Джака, Парти – Сака, Эдегор, Мартинелли – Жезус
🏆 Emirates Cup team news...— Arsenal (@Arsenal) July 30, 2022
💪 Saliba & Zinchenko start
🇳🇴 Martin Odegaard in midfield
🔥 Gabriel Jesus leads the line
Let's do this! 👊
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