Зинченко – в основе Арсенала на матч против Севильи

Сегодня, 30 июня «Арсенал» в рамках товарищеского турнира Emirates Cup сыграет с «Севильей». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

Украинский полузащитник Александр Зинченко выйдет на поле в составе «Арсенала» с первых минут.

Состав «Арсенала»: Рэмсдейл – Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко – Джака, Парти – Сака, Эдегор, Мартинелли – Жезус

