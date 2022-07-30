Арсенал уничтожил Севилью, Зинченко сыграл 79 минут
Лондонский клуб выиграл предсезонный турнир Emirates Cup
«Арсенал» в рамках товарищеского турнира Emirates Cup разгромил «Севилью».
Украинец Александр Зинченко вышел с первых минут и был заменен на 79-й минуте.
Лондонцы за это время отгрузили соперникам пять безответных мячей, а потом забили еще один.
Emirates Cup
«Арсенал» – «Севилья» – 6:0
Голы: 1:0 – Сака (10, с пенальти), 2:0 – Жезус (13), 3:0 – Жезус (15), 4:0 – Сака (19), 5:0 – Жезус (77), 6:0 – Нкетиа (89).
Стартовые составы:
«Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Магальяэс, Салиба, Зинченко, Джака, Парти, Сака, Эдегор, Мартинелли, Жезус.
«Севилья»: Буну, Навас, Рекик, Акунья, Анхель, Фернандо, Ракитич, Торрес, Ламела, Корона, Эн-Несири.
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