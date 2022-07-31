Англия31 июля 2022, 16:10 | Обновлено 31 июля 2022, 16:51
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Арсенал – Севилья – 6:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
31 июля 2022, 16:10 | Обновлено 31 июля 2022, 16:51
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В товарищеском матче лондонский «Арсенал» разгромил испанскую «Севилью» со счетом 6:0. Украинец Александр Зинченко вышел с первых минут и был заменен на 79-й минуте.
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
10’
ГОЛ ! С пенальти забил Букайо Сака (Арсенал).
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