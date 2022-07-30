Англия30 июля 2022, 20:30 |
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Микель АРТЕТА: «Очень рад, что Зинченко с нами»
Главный тренер «Арсенала» доволен игрой новичка команды
30 июля 2022, 20:30 |
1046
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал действия Александра Зинченко в матче против «Севильи» (6:0).
«Прежде всего, дело в его ментальности. Он привык побеждать. Победа – это самое важное. Выигрывать – правильный путь.
Он перфекционист и очень требовательный парень. Я хорошо его знаю, также он привносит качества, которых не было у нас в команде.
Зинченко дает нам различные варианты игры с использованием его на разных позициях. Очень рад, что он с нами», – сказал Артета.
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