Микель АРТЕТА: «Очень рад, что Зинченко с нами»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал действия Александра Зинченко в матче против «Севильи» (6:0).

«Прежде всего, дело в его ментальности. Он привык побеждать. Победа – это самое важное. Выигрывать – правильный путь.

Он перфекционист и очень требовательный парень. Я хорошо его знаю, также он привносит качества, которых не было у нас в команде.

Зинченко дает нам различные варианты игры с использованием его на разных позициях. Очень рад, что он с нами», – сказал Артета.