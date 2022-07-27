Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Наполи презентовал форму на новый сезон
Италия
27 июля 2022, 19:30 |
375
0

ВИДЕО. Наполи презентовал форму на новый сезон

«Партенопеи» будут играть в своих традиционных цветах

27 июля 2022, 19:30 |
375
0
ВИДЕО. Наполи презентовал форму на новый сезон
ФК Наполи

«Наполи» презентовал домашний, выездной и вратарский комплекты формы на новый сезон. Чего-то необычного «Партенопеи» не показали - формы выполнены в традиционных для клуба голубом и белом цветах:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SSC Napoli (@officialsscnapoli)

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал корейского защитника Фенербахче
Лунин может отправиться в аренду в Наполи
ВИДЕО. Ворскла провела тренировку перед ответным матчем с АИКом
Наполи фото видео игровая форма
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Наполи
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Варшава. Байндл уверенно победила украинку, сменившую гражданство
Теннис | 27 июля 2022, 12:58 3
Варшава. Байндл уверенно победила украинку, сменившую гражданство
Варшава. Байндл уверенно победила украинку, сменившую гражданство

Катерина в двух сетах разобралась с Мариной Заневской

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Фенербахче – Динамо
Футбол | 27 июля 2022, 09:04 2
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Фенербахче – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Фенербахче – Динамо

Поединок состоится в среду, 27 июля

ВИДЕО. Как Лунин отбил пенальти, но судья назначил повторное исполнение
Футбол | 27.07.2022, 08:23
ВИДЕО. Как Лунин отбил пенальти, но судья назначил повторное исполнение
ВИДЕО. Как Лунин отбил пенальти, но судья назначил повторное исполнение
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер взял в аренду у Андерлехта Богдана Михайличенко
Футбол | 27.07.2022, 19:10
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер взял в аренду у Андерлехта Богдана Михайличенко
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер взял в аренду у Андерлехта Богдана Михайличенко
Ребров рассказал, кого из игроков Динамо видит в топ-чемпионатах
Футбол | 27.07.2022, 10:49
Ребров рассказал, кого из игроков Динамо видит в топ-чемпионатах
Ребров рассказал, кого из игроков Динамо видит в топ-чемпионатах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
27.07.2022, 12:00 2
Футбол
Предательство или просчет. Что скрывается за трансфером Соломона в Фулхэм
Предательство или просчет. Что скрывается за трансфером Соломона в Фулхэм
26.07.2022, 08:57 8
Футбол
Красивое поражение Погачара, героизм Ван Арта. Итоги Тур де Франс-2022
Красивое поражение Погачара, героизм Ван Арта. Итоги Тур де Франс-2022
25.07.2022, 16:15 1
Другие виды
Неужели Усику осталось три боя до пенсии?
Неужели Усику осталось три боя до пенсии?
25.07.2022, 22:55
Бокс
«Позитива нет». Бех-Романчук прокомментировала неудачу на ЧМ-2022
«Позитива нет». Бех-Романчук прокомментировала неудачу на ЧМ-2022
25.07.2022, 16:15 1
Другие виды
Конкурент Лунина выразил недовольство зарплатой в Реале
Конкурент Лунина выразил недовольство зарплатой в Реале
26.07.2022, 17:07 3
Футбол
Фьюри подтвердил, что ведет переговоры о бое со звездой Игры престолов
Фьюри подтвердил, что ведет переговоры о бое со звездой Игры престолов
27.07.2022, 12:19
Бокс
ВИДЕО. Космос! Мудрик прошел полполя, накрутил защиту Аякса и забил шедевр
ВИДЕО. Космос! Мудрик прошел полполя, накрутил защиту Аякса и забил шедевр
26.07.2022, 21:43 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем