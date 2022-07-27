Италия27 июля 2022, 19:30 |
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ВИДЕО. Наполи презентовал форму на новый сезон
«Партенопеи» будут играть в своих традиционных цветах
27 июля 2022, 19:30 |
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«Наполи» презентовал домашний, выездной и вратарский комплекты формы на новый сезон. Чего-то необычного «Партенопеи» не показали - формы выполнены в традиционных для клуба голубом и белом цветах:
NOW AVAILABLE! 👇— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) July 27, 2022
🛒 Official Web Store SSC Napoli: https://t.co/0C83pF2vBV
🏪 Official Store SSC Napoli: https://t.co/axT3GThaQk
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/pXbV6rSyX3
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