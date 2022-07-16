Соглашение достигнуто! Левандовски перейдет в Барселону уже в уик-энд
По данным инсайдеров, сумма трансфера составит 50 млн евро
Немецкая «Бавария» приняла окончательное предложение испанской «Барселоны» по трансфера форварда Роберта Левандовски.
Как сообщил журналист Фабрицио Романо, стороны уже заключили соглашение. 33-летний Роберт в пятницу, 15 июля, попросил «Баварию» отпустить его, и уже в этот уик-энд польский форвард станет игроком «Барселоны».
По данным инсайдеров, сумма трансфера составит 50 млн евро. Ожидается, что контракт польского форварда будет действовать до 2025 года. В минувшем сезоне Роберт за «Баварию» провел 46 матчей и забил 50 голов, если учитывать все турниры.
Robert Lewandowski to Barcelona, here we go! FC Bayern have just told Barça that they have accepted final proposal. Agreement finally in place between all parties. 🚨🔵🔴 #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022
Lewandowski asked Bayern to leave also on Friday - he will jlin Barcelona during the weekend. 🇵🇱 pic.twitter.com/nmodHuNscw
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