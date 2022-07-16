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  4. Соглашение достигнуто! Левандовски перейдет в Барселону уже в уик-энд
Германия
16 июля 2022, 04:45 | Обновлено 16 июля 2022, 04:59
207
0

Соглашение достигнуто! Левандовски перейдет в Барселону уже в уик-энд

По данным инсайдеров, сумма трансфера составит 50 млн евро

16 июля 2022, 04:45 | Обновлено 16 июля 2022, 04:59
207
0
Соглашение достигнуто! Левандовски перейдет в Барселону уже в уик-энд
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Немецкая «Бавария» приняла окончательное предложение испанской «Барселоны» по трансфера форварда Роберта Левандовски.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, стороны уже заключили соглашение. 33-летний Роберт в пятницу, 15 июля, попросил «Баварию» отпустить его, и уже в этот уик-энд польский форвард станет игроком «Барселоны».

По данным инсайдеров, сумма трансфера составит 50 млн евро. Ожидается, что контракт польского форварда будет действовать до 2025 года. В минувшем сезоне Роберт за «Баварию» провел 46 матчей и забил 50 голов, если учитывать все турниры.

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Барселона трансферы Роберт Левандовски Бавария трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
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