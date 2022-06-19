Англия19 июня 2022, 13:31 | Обновлено 19 июня 2022, 13:35
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ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль купил 18-летнего защитника Абердина
«Красные» усилились Келвином Рэмзи
19 июня 2022, 13:31 | Обновлено 19 июня 2022, 13:35
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«Ливерпуль» объявил о трансфере 18-летнего защитника «Абердина» Келвина Рэмзи.
Молодой шотландский футболист подписал пятилетний контракт. Рэмзи будет выступать за мерсисайдскую команду под 22-м номером.
В сезоне 2021/22 Рэмзи сыграл 24 матча в чемпионате Шотландии, забил 1 мяч и сделал 4 ассиста. По итогам сезона он был признан лучшим молодым шотландским футболистом.
Ramsay is a Red 🙌🔴— Liverpool FC (@LFC) June 19, 2022
We are delighted to announce the signing of @calvinramsay03 from Aberdeen, subject to international clearance.
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