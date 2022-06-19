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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль купил 18-летнего защитника Абердина
Англия
19 июня 2022, 13:31 | Обновлено 19 июня 2022, 13:35
207
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль купил 18-летнего защитника Абердина

«Красные» усилились Келвином Рэмзи

19 июня 2022, 13:31 | Обновлено 19 июня 2022, 13:35
207
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль купил 18-летнего защитника Абердина
ФК Ливерпуль

«Ливерпуль» объявил о трансфере 18-летнего защитника «Абердина» Келвина Рэмзи.

Молодой шотландский футболист подписал пятилетний контракт. Рэмзи будет выступать за мерсисайдскую команду под 22-м номером.

В сезоне 2021/22 Рэмзи сыграл 24 матча в чемпионате Шотландии, забил 1 мяч и сделал 4 ассиста. По итогам сезона он был признан лучшим молодым шотландским футболистом.

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Источник Sport.ua
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