ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль купил 18-летнего защитника Абердина

«Ливерпуль» объявил о трансфере 18-летнего защитника «Абердина» Келвина Рэмзи.

Молодой шотландский футболист подписал пятилетний контракт. Рэмзи будет выступать за мерсисайдскую команду под 22-м номером.

В сезоне 2021/22 Рэмзи сыграл 24 матча в чемпионате Шотландии, забил 1 мяч и сделал 4 ассиста. По итогам сезона он был признан лучшим молодым шотландским футболистом.

Ramsay is a Red 🙌🔴



We are delighted to announce the signing of @calvinramsay03 from Aberdeen, subject to international clearance.