ФОТО. Эстонские фанаты посвятили креативный баннер путину

В пятницу, 13 мая, киевское «Динамо» провело товарищеский матч в Эстонии против местной «Флоры» (3:0) в рамках своего благотворительного турне, во время которого «бело-синие» собирают средства в помощь пострадавшим от войны в Украине.

Во время этого поединка эстонские фанаты вывесили на трибунах креативный баннер, посвященный предводителю орков владимиру путину.

Помимо традиционного утверждения, касающегося статуса путина, на полотне также был изображен метод очищения цивилизованного мира от путинизма.

A friend from Tallinn sent this to me, FC Flora played against Dynamo Kyiv on Friday. This message from the Estonian fans is very clear - I couldn't agree more with them! #StopPutin #PutinWarCriminal #FCFlora #IStandWithUkraine pic.twitter.com/qFt88ZHQZR