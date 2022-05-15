Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Эстонские фанаты посвятили креативный баннер путину
Украина. Премьер лига
15 мая 2022, 20:37 |
2137
1

ФОТО. Эстонские фанаты посвятили креативный баннер путину

Полотно вывесили на трибунах на недавнем товарищеском матче «Флоры» и киевского «Динамо»

15 мая 2022, 20:37 |
2137
1
ФОТО. Эстонские фанаты посвятили креативный баннер путину
Janek Eslon, ФК Флора

В пятницу, 13 мая, киевское «Динамо» провело товарищеский матч в Эстонии против местной «Флоры» (3:0) в рамках своего благотворительного турне, во время которого «бело-синие» собирают средства в помощь пострадавшим от войны в Украине.

Во время этого поединка эстонские фанаты вывесили на трибунах креативный баннер, посвященный предводителю орков владимиру путину.

Помимо традиционного утверждения, касающегося статуса путина, на полотне также был изображен метод очищения цивилизованного мира от путинизма.

По теме:
Их душит жаба. День 81. Орки ударили ракетами по Украине после Евровидения
Луческу заявил о желании поработать в Динамо Бухарест
Жерсон Родригеш отметился дублем в чемпионате Турции
Флора Таллинн Динамо Киев товарищеские матчи Владимир Путин (х..ло) баннер
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Проведем Евровидение-2023 в Мариуполе»
Война | 15 мая 2022, 04:43 2
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Проведем Евровидение-2023 в Мариуполе»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Проведем Евровидение-2023 в Мариуполе»

В следующем году Украина будет принимать Евровидение, если выиграет войну

WhoScored. Зинченко стал лучшим из защитников в матче с Вест Хэмом
Футбол | 15 мая 2022, 20:45 2
WhoScored. Зинченко стал лучшим из защитников в матче с Вест Хэмом
WhoScored. Зинченко стал лучшим из защитников в матче с Вест Хэмом

Александр получил хорошую оценку

Лидер молодежной сборной Украины получил тяжелую травму
Футбол | 15.05.2022, 20:27
Лидер молодежной сборной Украины получил тяжелую травму
Лидер молодежной сборной Украины получил тяжелую травму
Будет пауза в карьере. Свитолина ждет ребенка от Монфиса
Теннис | 15.05.2022, 13:14
Будет пауза в карьере. Свитолина ждет ребенка от Монфиса
Будет пауза в карьере. Свитолина ждет ребенка от Монфиса
ФОТО. Ярмоленко с семьей попрощался с фанатами Вест Хэма
Футбол | 15.05.2022, 19:45
ФОТО. Ярмоленко с семьей попрощался с фанатами Вест Хэма
ФОТО. Ярмоленко с семьей попрощался с фанатами Вест Хэма
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Макс Максов
Мрія мільйонів!
Ответить
+6
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алексей АРЕСТОВИЧ: «Неделю назад путину к постели вызывали скорую помощь»
Алексей АРЕСТОВИЧ: «Неделю назад путину к постели вызывали скорую помощь»
14.05.2022, 22:50 5
Война
Пес из росгвардии перешел на сторону Украины и за месяц выучил все команды
Пес из росгвардии перешел на сторону Украины и за месяц выучил все команды
14.05.2022, 20:20 3
Война
Где смотреть онлайн финал Кубка Англии Челси – Ливерпуль
Где смотреть онлайн финал Кубка Англии Челси – Ливерпуль
14.05.2022, 12:20
Футбол
Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»
Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»
14.05.2022, 12:03 9
Футбол
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Перед матчем с Плишковой меня разрывало от злости»
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Перед матчем с Плишковой меня разрывало от злости»
14.05.2022, 09:00
Теннис
Все решила серия пенальти. Ливерпуль обыграл Челси и завоевал Кубок Англии
Все решила серия пенальти. Ливерпуль обыграл Челси и завоевал Кубок Англии
14.05.2022, 21:35 6
Футбол
ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль
ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль
14.05.2022, 14:46
Футбол
Посмотри в зеркало! Роддик прокомментировал слова тарпищева про Свитолину
Посмотри в зеркало! Роддик прокомментировал слова тарпищева про Свитолину
14.05.2022, 03:19 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем