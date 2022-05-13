Подарок к празднику. Динамо Киев уверенно обыграло Флору

Киевское «Динамо» высказало желание продолжать свое благотворительное турне по городам Европы, даже несмотря на отсутствие игроков национальной сборной Украины, которые как раз отправились проходить обучение под главенством Александра Петракова. Мирча Луческу также решил не терять время зря, поэтому в распорядке его команды появился матч в гостях у эстонской «Флоры» – лидера местного национального первенства.

А еще в отчетный день «бело-синие» праздновали величественную дату – 95-летие со дня своего основания, поэтому мощную речевку таллиннской публики «Слава Украине! – Героям Слава!» можно было воспринимать как часть большого приветствия украинского коллектива. Футболисты не имели морального права в это играть на любой другой результат, кроме как на победу, поэтому очень мощно начали игру в атаке на чужой половине поля.

«Динамо» удалось и оформить быстрое поражение чужих ворот. Выстрел Викентия Волошина на 17-й минуте из зоны перед чужой штрафной, выполненный из-под хорошо знакомого нашему болельщику Йонаса Тамма, вошел в правый угол чужих ворот. Достаточно легко удалось установить определяющее преимущество украинской команде после этого успеха. Соперникам нечего было искать у ворот команды Мирчи Луческу, потому ни Бойко, ни Нещерет во втором тайме существенных угроз в свою сторону не имели.

А вот на противоположной половине поля постоянно возникали голевые моменты с участием «бело-синих». Наконец, в конце первого тайма Бурда завершил прострел Шепелева с левого фланга на дальней стойке, а к концу полного часа игрового времени Ванат в симметричной ситуации сделал то же самое во время удачного отскока от голкипера, который до этого парировал мощный выстрел Вивчаренко.

Почти полный комплект ротации использовал Луческу в этот вечер, однако большим количеством голов Динамо не отмечалось. Болельщики на трибунах – вот что поднимало настроение за время, оставшееся до финального свистка матча.

Следующий благотворительный матч с участием киевского «Динамо» состоится 17 мая – в гостях у «Эмполи».

Товарищеский матч.

«Флора» – «Динамо» Киев - 0:3

В. Волошин, 17, Бурда, 42, Ванат, 60

«Флора»: 1. Паплавскис (31. Номм, 46), 27. Лиландер (26. Хуссар, 61), 3. Липп, 15. Тамм (24. Пюрг, 46), 25. Калласте, 28. Зоометс (6. Ярвисте, 83), 35. Поом, 74. Кураксин (29. Коскор, 61), 10. Миллер, 8. Оямаа(к), 11. Шаповалов.

«Динамо» Киев: 71. Бойко (к) (35. Нещерет, 46), 9. Кравченко (19. Малыш, 63), 6. Бурда (34. Дячук, 79), 73. Боль, 14. Вивчаренко, 44. Дубинчак (20. Близниченко, 85), 8. Шепелев, 18. Андриевский, 99. Антюх (15. Царенко, 63), 28. В. Волошин (89. Бражко, 79), 17. Ванат.

Стадион: «А. Ле Кок Арена» (Таллинн, Эстония).

ФЛОРА-ДИНАМО КИЇВ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ

Температура: 10°C