Олег ГУСЕВ: «Счет 3:0 не совсем отображает реальное положение вещей»

Ассистент главного тренера «Динамо» Олег Гусев на пресс-конференции прокомментировал победу в благотворительном матче против эстонской «Флоры» (3:0):

– Прежде всего, хотел бы поблагодарить «Флору», которая пригласила нас в такое тяжелое время сыграть такую важную игру. Мы хотим в очередной раз привлечь внимание к тому, что творится у нас в стране, поддержать наших беженцев и военных. Получилась хорошая игра. Надеюсь, скоро все наладится. Большое спасибо.

– Что можете сказать об уровне поединка и уровне вашего сегодняшнего соперника – «Флоры»?

– В этом матче спортивная составляющая была не главной. Основное – провести этот поединок. Счет 3:0 в нашу пользу, наверное, не совсем отображает реальное положение вещей. Недаром «Флора» – чемпион своей страны и постоянно играет в еврокубках. Это добротная команда, но мы на данный момент сильнее. Эта победа для нас была нужнее, ведь она для нашего народа, для нашей страны. Мы сегодня выиграли с таким счетом благодаря огромному желанию и самоотдаче.

ВИДЕО. Пресс-конференция Олега Гусева