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Украина. Премьер лига
14 мая 2022, 02:30 | Обновлено 14 мая 2022, 02:39
194
0

Олег ГУСЕВ: «Счет 3:0 не совсем отображает реальное положение вещей»

Ассистент главного тренера «Динамо» прокомментировал победу над «Флорой»

14 мая 2022, 02:30 | Обновлено 14 мая 2022, 02:39
194
0
Олег ГУСЕВ: «Счет 3:0 не совсем отображает реальное положение вещей»
ФК Динамо Киев. Олег Гусев

Ассистент главного тренера «Динамо» Олег Гусев на пресс-конференции прокомментировал победу в благотворительном матче против эстонской «Флоры» (3:0):

– Прежде всего, хотел бы поблагодарить «Флору», которая пригласила нас в такое тяжелое время сыграть такую важную игру. Мы хотим в очередной раз привлечь внимание к тому, что творится у нас в стране, поддержать наших беженцев и военных. Получилась хорошая игра. Надеюсь, скоро все наладится. Большое спасибо.

 Что можете сказать об уровне поединка и уровне вашего сегодняшнего соперника – «Флоры»?

– В этом матче спортивная составляющая была не главной. Основное – провести этот поединок. Счет 3:0 в нашу пользу, наверное, не совсем отображает реальное положение вещей. Недаром «Флора» – чемпион своей страны и постоянно играет в еврокубках. Это добротная команда, но мы на данный момент сильнее. Эта победа для нас была нужнее, ведь она для нашего народа, для нашей страны. Мы сегодня выиграли с таким счетом благодаря огромному желанию и самоотдаче.

ВИДЕО. Пресс-конференция Олега Гусева

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Бурда (Динамо Киев).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
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Источник ФК Динамо Киев
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