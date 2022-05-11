Товарищеские матчи
13.05.2022 19:00 - : -
Украина. Премьер лига11 мая 2022, 07:41 | Обновлено 11 мая 2022, 07:58
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Флора – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
11 мая 2022, 07:41 | Обновлено 11 мая 2022, 07:58
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В пятницу, 13 мая, киевское «Динамо» проведет благотворительный матч против эстонской «Флоры» из Таллина. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
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