Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Флора – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Флора
13.05.2022 19:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 мая 2022, 07:41 | Обновлено 11 мая 2022, 07:58
653
0

Флора – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

11 мая 2022, 07:41 | Обновлено 11 мая 2022, 07:58
653
0
Флора – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 13 мая, киевское «Динамо» проведет благотворительный матч против эстонской «Флоры» из Таллина. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

По теме:
Виктор СКРИПНИК: «Гладбах поможет сборной Украины набрать форму»
Артем ЯШКИН: «россия или отступит, или ее погонят до Уральских гор»
Боруссия М – Украина. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев Флора Таллинн смотреть онлайн товарищеские матчи благотворительный матч
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
Бокс | 10 мая 2022, 11:01 3
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой
ФОТО. Жена Усика похвасталась подтянутой фигурой

Екатерина Усик сфотографировалась в откровенном костюме с патриотической расцветкой

ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
Футбол | 10 мая 2022, 11:44 6
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе

Обладатель Золотого мяча взял оружие в руки

ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
Футбол | 10.05.2022, 12:08
ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
ВИДЕО. Тренировка сборной Украины в Менхенгладбахе накануне матча
Футбол | 11.05.2022, 06:10
ВИДЕО. Тренировка сборной Украины в Менхенгладбахе накануне матча
ВИДЕО. Тренировка сборной Украины в Менхенгладбахе накануне матча
Астон Вилла – Ливерпуль – 1:2. Победный мяч Мане. Видео голов и обзор матча
Футбол | 11.05.2022, 01:55
Астон Вилла – Ливерпуль – 1:2. Победный мяч Мане. Видео голов и обзор матча
Астон Вилла – Ливерпуль – 1:2. Победный мяч Мане. Видео голов и обзор матча
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборную Эквадора могут исключить из ЧМ-2022. Что случилось?
Сборную Эквадора могут исключить из ЧМ-2022. Что случилось?
10.05.2022, 03:42 1
Футбол
ВИДЕО. Украинский форвард оформил хет-трик за Динамо Тбилиси
ВИДЕО. Украинский форвард оформил хет-трик за Динамо Тбилиси
09.05.2022, 08:28
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити сообщил о трансфере Холанда
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити сообщил о трансфере Холанда
10.05.2022, 17:46 10
Футбол
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
10.05.2022, 12:54
Другие виды
Александр ГВОЗДИК: «Альварес сделал достаточно, чтобы победить Бивола»
Александр ГВОЗДИК: «Альварес сделал достаточно, чтобы победить Бивола»
09.05.2022, 09:31 1
Бокс
ФОТО. Спасибо деду за победу! Ломаченко снова поучаствовал в победобесии
ФОТО. Спасибо деду за победу! Ломаченко снова поучаствовал в победобесии
09.05.2022, 13:01 44
Война
ВИДЕО. Понял, вычеркиваю. Эпичный радиообмен рашистов у острова Змеиный
ВИДЕО. Понял, вычеркиваю. Эпичный радиообмен рашистов у острова Змеиный
10.05.2022, 20:59
Война
Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
09.05.2022, 12:04 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем