Флора – Динамо Киев – 0:3. Возвращение Бурды. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Эстонии
В пятницу, 13 мая, киевское «Динамо» провело очередной благотворительный матч против эстонской «Флоры» из Таллинна.
Подопечные Мирчи Луческу, игравшие без футболистов сборной Украины, разгромили соперника со счетом 3:0.
Голы забили: Викентий Волошин, Никита Бурда и Владислав Ванат.
Благотворительный матч
Таллинн, 13 мая
Флора (Эстония) – Динамо Киев (Украина) – 0:3
Голы: Волошин, 16, Бурда, 42, Ванат, 60.
Видеообзор матча
Полная видеозапись матча
ГОЛ! 0:1. Волошин, 16 мин.
ГОЛ! 0:2. Бурда, 42 мин.
ГОЛ! 0:3. Ванат, 60 мин.
События матча
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