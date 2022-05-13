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Флора
13.05.2022, FT 0 : 3
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
13 мая 2022, 21:50 | Обновлено 13 мая 2022, 22:07
135
0

Флора – Динамо Киев – 0:3. Возвращение Бурды. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Эстонии

13 мая 2022, 21:50 | Обновлено 13 мая 2022, 22:07
135
0
Флора – Динамо Киев – 0:3. Возвращение Бурды. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

В пятницу, 13 мая, киевское «Динамо» провело очередной благотворительный матч против эстонской «Флоры» из Таллинна.

Подопечные Мирчи Луческу, игравшие без футболистов сборной Украины, разгромили соперника со счетом 3:0.

Голы забили: Викентий Волошин, Никита Бурда и Владислав Ванат.

Благотворительный матч

Таллинн, 13 мая

Флора (Эстония) – Динамо Киев (Украина) – 0:3

Голы: Волошин, 16, Бурда, 42, Ванат, 60.

Видеообзор матча

Полная видеозапись матча

ГОЛ! 0:1. Волошин, 16 мин.

ГОЛ! 0:2. Бурда, 42 мин.

ГОЛ! 0:3. Ванат, 60 мин.

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Бурда (Динамо Киев).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
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Источник Sport.ua
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