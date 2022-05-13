Без сборников. Стал известен стартовый состав Динамо на матч с Флорой

Сегодня, 13 мая, киевское «Динамо» проведет благотворительный матч против эстонской «Флоры». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Мирча Луческу уже определился со стартовым составом на поединок.

«Динамо»: Бойко – Дубинчак, Боль, Бурда, Кравченко, Шепелев, Андриевский, Волошин, Антюх, Вивчаренко, Ванат.

Стоит отметить, что в составе нет ведущих игроков «Динамо», которые отправились в расположение сборной Украины.