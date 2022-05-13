Без сборников. Стал известен стартовый состав Динамо на матч с Флорой
Мирча Луческу определился с составом на благотворительный матч
Сегодня, 13 мая, киевское «Динамо» проведет благотворительный матч против эстонской «Флоры». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
Мирча Луческу уже определился со стартовым составом на поединок.
«Динамо»: Бойко – Дубинчак, Боль, Бурда, Кравченко, Шепелев, Андриевский, Волошин, Антюх, Вивчаренко, Ванат.
Стоит отметить, что в составе нет ведущих игроков «Динамо», которые отправились в расположение сборной Украины.
Стартовий склад «Динамо» на матч проти «Флори» #MatchForPeace #StopTheWar pic.twitter.com/nMMcn6cLxL— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) May 13, 2022
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