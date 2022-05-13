Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без сборников. Стал известен стартовый состав Динамо на матч с Флорой
Товарищеские матчи
Флора
4 0 : 0
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 мая 2022, 18:36 | Обновлено 13 мая 2022, 19:02
990
1

Без сборников. Стал известен стартовый состав Динамо на матч с Флорой

Мирча Луческу определился с составом на благотворительный матч

13 мая 2022, 18:36 | Обновлено 13 мая 2022, 19:02
990
1
Без сборников. Стал известен стартовый состав Динамо на матч с Флорой
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 13 мая, киевское «Динамо» проведет благотворительный матч против эстонской «Флоры». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Мирча Луческу уже определился со стартовым составом на поединок.

«Динамо»: Бойко – Дубинчак, Боль, Бурда, Кравченко, Шепелев, Андриевский, Волошин, Антюх, Вивчаренко, Ванат.

Стоит отметить, что в составе нет ведущих игроков «Динамо», которые отправились в расположение сборной Украины.

 

 

По теме:
Флора – Динамо Киев – 0:0. LIVE
ТОП-15 важнейших личностей в истории киевского Динамо
ДЕМЬЯНЕНКО: «У Мудрика есть то, что в футболе сейчас самое главное»
Динамо Киев благотворительный матч товарищеские матчи Флора Таллинн стартовые составы Мирча Луческу контрольные матчи УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин сыграет за Реал второй матч в Ла Лиге
Футбол | 13 мая 2022, 08:24 0
Лунин сыграет за Реал второй матч в Ла Лиге
Лунин сыграет за Реал второй матч в Ла Лиге

Карло Анчелотти вновь даст шанс украинцу

Михаил ПЛОХОТНЮК: «Обидно, что такие люди носили футболку сборной Украины»
Футбол | 13 мая 2022, 01:58 0
Михаил ПЛОХОТНЮК: «Обидно, что такие люди носили футболку сборной Украины»
Михаил ПЛОХОТНЮК: «Обидно, что такие люди носили футболку сборной Украины»

Форвард «Политехники» – об Анатолии Тимощуке

Жена Пятова: «Андрей может покинуть Шахтер»
Футбол | 13.05.2022, 15:56
Жена Пятова: «Андрей может покинуть Шахтер»
Жена Пятова: «Андрей может покинуть Шахтер»
Шевчук вошел в тренерский штаб сборной Украины U-19
Футбол | 13.05.2022, 11:08
Шевчук вошел в тренерский штаб сборной Украины U-19
Шевчук вошел в тренерский штаб сборной Украины U-19
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
Футбол | 13.05.2022, 13:50
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
May
Флора - Динамо-2
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
11.05.2022, 22:43 7
Футбол
Директор РГ: «Если россияне поддержат путина – будем принимать меры»
Директор РГ: «Если россияне поддержат путина – будем принимать меры»
12.05.2022, 15:48 2
Теннис
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 300 оккупантов, много танков и артиллерии
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 300 оккупантов, много танков и артиллерии
12.05.2022, 10:22 2
Война
Возвращение команды Петракова. Сборная Украины обыграла Боруссию М
Возвращение команды Петракова. Сборная Украины обыграла Боруссию М
11.05.2022, 23:38 7
Футбол
Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
12.05.2022, 00:23
Футбол
Новая эпоха: у Челси меняются владельцы
Новая эпоха: у Челси меняются владельцы
12.05.2022, 12:00
Футбол
Пригрели гадюку. Украинская биатлонистка получила статус беженки в россии
Пригрели гадюку. Украинская биатлонистка получила статус беженки в россии
13.05.2022, 02:20 6
Биатлон
Жена Усика: «На Бессмертный полк согнали людей за 15 рублей»
Жена Усика: «На Бессмертный полк согнали людей за 15 рублей»
12.05.2022, 12:04 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем