Форвард Ромы Абрахам повторил бомбардирский рекорд Тотти и Джеко

«Рома» разгромила «Буде-Глимт» (4:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций и вышла в полуфинал турнира.

В этом матче форвард римлян Тэмми Абрахам забил мяч и совершил важное достижение.

24-летний английский нападающий с начала текущего сезона забил уже 24 мяча во всех турнирах. В XXI веке за «Рому» аналогичную результативность демонстрировали лишь два игрока – Франческо Тотти и Эдин Джеко, причем каждый из них делал это дважды.

Напомним, Абрахам стал игроком «Ромы» летом 2021 года, перейдя из лондонского «Челси» за € 40 млн. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В полуфинале Лиги конференций соперником «Ромы» станет английский «Лестер».

