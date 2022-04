ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил дату матча Шотландия - Украина

УЕФА официально назвал дату проведения перенесенного матча полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022 между Шотландией и Украиной.

Матч должен состояться 1 июня.

Победитель выйдет в финал, где 5 июня в Кардиффе сыграет против Уэльса.



