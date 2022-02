ВИДЕО. Российский теннисист выступил против войны в Украине

Сегодня российский теннисист Андрей Рублев в полуфинале турнира АТР в Дубае обыграл поляка Хуберта Хуркача – 3:6, 7:5, 7:6 (5).

После матча Рублев на камере оставил послание «No war» (нет войне):

Russian tennis player Andrey Rublev writes "No war please" on the camera following his advancement to the final in Dubai. pic.twitter.com/GQe8d01rTd