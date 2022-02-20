Молчанов в 34 года выиграл дебютный титул ATP в парном разряде

Украинский теннисист Денис Молчанов стал победителем турнира ATP 250 в Марселе в парном разряде.
В матче за титул 34-летний украинец в дуэте с россиянином Андреем Рублевым обыграл второй сеяной тандем Равен Класен / Бен Маклахлан (Южная Африка / Япония).
Марсель. Финал
Денис Молчанов / Андрей Рублев – Равен Класен / Бен Маклахлан – 4:6, 7:5, 10-7
Для Молчанова это был второй финал на уровне ATP и первый завоеванный титул. В 2018-м он в дуэте с Игором Зеленаем из Словакии проиграл матч за титул на соревнованиях в Гштаде.
Победители на этом турнире получают на команду €20,730 призовых и по 250 очков в рейтинг.
Отметим, что Рублев до этого взял титул и в одиночном разряде.
Источник — Sport.ua
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И добился своего!!
Молодец, главное упорство!
И это только начало!!
Наши теннисисты давным-давно не выигрывали эйтипишники.
Наши теннисисты давным-давно не выигрывали эйтипишники.
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