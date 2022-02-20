Молчанов в 34 года выиграл дебютный титул ATP в парном разряде

Денис вместе с россиянином Андреем Рублевым стал победителем соревнований в Марселе

  • 20.02.2022 19:44
  • 1271 просмотр
  • 14 комментариев
Молчанов в 34 года выиграл дебютный титул ATP в парном разряде
© Open 13 Provence. Денис Молчанов и Андрей Рублев

Украинский теннисист Денис Молчанов стал победителем турнира ATP 250 в Марселе в парном разряде.
 
В матче за титул 34-летний украинец в дуэте с россиянином Андреем Рублевым обыграл второй сеяной тандем Равен Класен / Бен Маклахлан (Южная Африка / Япония).
 
Марсель. Финал
Денис Молчанов / Андрей Рублев  – Равен Класен / Бен Маклахлан – 4:6, 7:5, 10-7
 
Для Молчанова это был второй финал на уровне ATP и первый завоеванный титул. В 2018-м он в дуэте с Игором Зеленаем из Словакии проиграл матч за титул на соревнованиях в Гштаде.

Победители на этом турнире получают на команду €20,730 призовых и по 250 очков в рейтинг.

Отметим, что Рублев до этого взял титул и в одиночном разряде.

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 20.02.2022 19:52 (изменен)
    +2
    В 34 года, жизнь только начинается впереди, много участий на шлеме и титулы ATP. А если честно на следующей недели возвращается, к Челленджерам, немного порадовался и хватит. Надеюсь хоть на шлемах ещё поиграет, а то частенько его кидают партнёры(потому что часто собирается играть пару с одиночником!).
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    Сергей Журавко, 20.02.2022 20:21
    +1
    Никого не смущает,что с россиянином выиграл??? На Олимпиаде даже рядом с русскими находиться запретили. Двойные стандарты никто не отменял и даже упоротые не возмущаются...
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    online
    Игорь Келбас, 20.02.2022 20:10
    +1
    Все- таки как зависит от напарника...
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    online
    maksimisgreat, 20.02.2022 20:00
    +1
    Сколько же лет и турниров он к этому шел.
    И добился своего!!
    Молодец, главное упорство!
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    Spectra, 20.02.2022 19:59 (изменен)
    +1
    maksimisgreat, 20.02.2022 19:58
    Слава Украине!!!
    Героям Слава!!!
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    online
    maksimisgreat, 20.02.2022 19:59
    +1
    Выиграл первый титул!!
    И это только начало!!
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    online
    maksimisgreat, 20.02.2022 19:58
    +1
    Наш Денис чемпион!!!
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    online
    maksimisgreat, 20.02.2022 19:58
    +1
    УРААААААААА!!!
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    Spectra, 20.02.2022 20:26 (изменен)
    0
    Сергей Журавко, 20.02.2022 20:21
    Никого не смущает,что с россиянином выиграл??? На Олимпиаде даже рядом с русскими находиться запретили. Двойные стандарты никто не отменял и даже упоротые не возмущаются...
    В том, то и деле, что Рублеву, этот титул нафиг не сдался, просто помог Молчанову выиграть главный титул в его карьере, за что ему и спасибо!
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    Spectra, 20.02.2022 20:05
    0
    maksimisgreat, 20.02.2022 20:01
    Админы, ставьте эту новость главной. Это главное событие дня в украинском спорте.
    Наши теннисисты давным-давно не выигрывали эйтипишники.
    Да, пусть до Эли побудет
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    online
    maksimisgreat, 20.02.2022 20:01
    0
    Админы, ставьте эту новость главной. Это главное событие дня в украинском спорте.
    Наши теннисисты давным-давно не выигрывали эйтипишники.
    Ссылка
    online
    maksimisgreat, 20.02.2022 19:58
    0
    Слава Украине!!!
    Ссылка
    online
    dydyyura, 20.02.2022 19:50
    0
    Денис больше часа отдувался за двоих, дождался, когда Рублев перестанет сливать игру
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    online
    Dreifus, 20.02.2022 19:50
    -2
    Надо больше комментариев.
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