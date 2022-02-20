Рублев обыграл Оже-Альяссима в финале турнира в Марселе

Состоялся финал в рамках турнира ATP 250 в Марселе.



В матче за титул российский теннисист Андрей Рублев (№7 ATP) переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима (№9 ATP).



Марсель. Финал

Андрей Рублев (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 7:5, 7:6(4)



Для Рублева это был девятый титул, он прервал серию из трех поражений в финалах.



Оже-Альяссим в десятый раз сражался за трофей, но в девятый раз проиграл.