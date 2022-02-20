Рублев обыграл Оже-Альяссима в финале турнира в Марселе

Феликс проиграл девятый матч за титул из десяти

  • 20.02.2022 17:22
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Рублев обыграл Оже-Альяссима в финале турнира в Марселе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

Состоялся финал в рамках турнира ATP 250 в Марселе.
 
В матче за титул российский теннисист Андрей Рублев (№7 ATP) переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима (№9 ATP).
 
Марсель. Финал
Андрей Рублев (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 7:5, 7:6(4)
 
Для Рублева это был девятый титул, он прервал серию из трех поражений в финалах.
 
Оже-Альяссим в десятый раз сражался за трофей, но в девятый раз проиграл.

Источник — Sport.ua

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