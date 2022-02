ФОТО. Фан Лестера во время игры с кулаками набросился на игроков Ноттингема

В поединке 1/16 финала Кубка Англии по футболу «Ноттингем Форест» дома разгромил «Лестер» со счетом 4:1 и вышел в 1/8 финала турнира.

Во время поединка фанат «Лестера» прорвался на поле и напал на футболистов команды соперника после очередного мяча в ворота своей команды. Он успел ударить одного игрока в лицо, после чего его задержала полиция.

Фанату должны пожизненно запретить посещать футбольные матчи.

FA Cup. 06.02.2022

Notthingam Forest - Leicester City.



A Leicester fan attacked Nottingham Forest players as they celebrated the goal. pic.twitter.com/qTS4q9PQO8