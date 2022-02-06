Как в славные годы. Ноттингем Форест разгромил Лестер

В поединке 1/16 финала Кубка Англии по футболу «Ноттингем Форест» дома разгромил «Лестер» со счетом 4:1 и вышел в 1/8 финала турнира.
«Ноттингем Форест» — двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов (1979, 1980).
«Ноттингем Форест» — «Лестер» — 4:1
Голы: Цинкернагель, 23, Джонсон, 24, Уоррелл, 32, Спенс, 61 — Ихеаначо, 40
Источник — Sport.ua
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