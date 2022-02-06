Ноттингем Форест
4 : 1
Лестер
06.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Как в славные годы. Ноттингем Форест разгромил Лестер

«Лесники» вышли в 1/8 финала Кубка Англии

  • 06.02.2022 21:18
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Как в славные годы. Ноттингем Форест разгромил Лестер
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 1/16 финала Кубка Англии по футболу «Ноттингем Форест» дома разгромил «Лестер» со счетом 4:1 и вышел в 1/8 финала турнира.

«Ноттингем Форест» — двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов (1979, 1980).

«Ноттингем Форест» — «Лестер» — 4:1
Голы: Цинкернагель, 23, Джонсон, 24, Уоррелл, 32, Спенс, 61 — Ихеаначо, 40

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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    worker, 06.02.2022 21:52
    0
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