Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч с Астон Виллой

В субботу, 22 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» на своем стадионе «Гудисон Парк» примет «Астон Виллу». Начало матча в 14:30 по Киеву.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не попал в заявку на матч.
Стартовые составы:
«Эвертон»: Пикфорд - Кенни, Холгейт, Мина, Годфри, Дукуре, Гомес, Грэй, Таунсенд, Ришарлисон, Калверт-Льюин.
Запас: Бегович, Кин, Аллан, Коулмэн, Гордон, Гбамин, Рондон, Доббин, Ониянго.
«Астон Вилла»: Мартинес - Кэш, Конса, Мингс, Динь, МакГин, Дуглас Луис, Рэмзи, Буендиа, Уоткинс, Коутиньо.
Запас: Олесен, Хейден, Хаус, Таргетт, Янг, Ироегбунам, Сансон, Чуквемека, Ингс.
«Эвертон« – «Астон Вилла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Duncan Ferguson has named his Everton team to face Aston Villa…#EVEAVL 🔵 #COYB pic.twitter.com/HNQ3PMq4xu— Everton (@Everton) January 22, 2022
Источник — Sport.ua
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