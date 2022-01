Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч с Астон Виллой

В субботу, 22 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» на своем стадионе «Гудисон Парк» примет «Астон Виллу». Начало матча в 14:30 по Киеву.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не попал в заявку на матч.

Стартовые составы:

«Эвертон»: Пикфорд - Кенни, Холгейт, Мина, Годфри, Дукуре, Гомес, Грэй, Таунсенд, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

Запас: Бегович, Кин, Аллан, Коулмэн, Гордон, Гбамин, Рондон, Доббин, Ониянго.

«Астон Вилла»: Мартинес - Кэш, Конса, Мингс, Динь, МакГин, Дуглас Луис, Рэмзи, Буендиа, Уоткинс, Коутиньо.

Запас: Олесен, Хейден, Хаус, Таргетт, Янг, Ироегбунам, Сансон, Чуквемека, Ингс.

Duncan Ferguson has named his Everton team to face Aston Villa…#EVEAVL 🔵 #COYB pic.twitter.com/HNQ3PMq4xu