Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч с Астон Виллой

Новый тренер не включил украинца в состав

  • 22.01.2022 13:39
  • 1142 просмотра
  • 4 комментария
Миколенко не попал в заявку Эвертона на матч с Астон Виллой
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 22 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» на своем стадионе «Гудисон Парк» примет «Астон Виллу». Начало матча в 14:30 по Киеву.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не попал в заявку на матч.

Стартовые составы:
«Эвертон»: Пикфорд - Кенни, Холгейт, Мина, Годфри, Дукуре, Гомес, Грэй, Таунсенд, Ришарлисон, Калверт-Льюин.
Запас: Бегович, Кин, Аллан, Коулмэн, Гордон, Гбамин, Рондон, Доббин, Ониянго.

«Астон Вилла»:  Мартинес - Кэш, Конса, Мингс, Динь, МакГин, Дуглас Луис, Рэмзи, Буендиа, Уоткинс, Коутиньо.
Запас: Олесен, Хейден, Хаус, Таргетт, Янг, Ироегбунам, Сансон, Чуквемека, Ингс.

«Эвертон« – «Астон Вилла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 22.01.2022 13:44 (изменен)
    +3
    через нужных лиц могли бы выяснить о причине,
    а то начнётся сейчас дерьморазбрасывание на сайте
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    norma_zap
    norma_zap, 22.01.2022 13:53
    0
    Вот и посмотрим, как без него команда играет в целом, и как сыграют его нынешние конкуренты. А так, конечно не мешало бы знать причину отсутствия и на тренировке и в заявке.
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    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 22.01.2022 13:52
    -1
    Чо уже выкинули ?
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    serge_kr
    online
    serge_kr, 22.01.2022 13:49
    -2
    Его взяли мячи подавать
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