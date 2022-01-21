Дулубу он не нужен. Бразильский хавбек перейдет из Львова в грузинский клуб

Хавбек «Львова» Алваро в ближайшее время перейдет в грузинский клуб «Дила», информирует Georgian Footy.
Главный тренер Львова Олег Дулуб ранее отметил, что Алваро больше не будет выступать за команду из-за безобразного поведения.
26-летний вингер в ближайшее время должен подписать контракт с грузинским клубом «Дила», который с 1 января 2021 года тренирует украинский специалист Андрей Демченко. Пригласить бразильца предложил именно он.
Алваро перешел во Львов в начале 2019 года. Его контракт действует до июня 2022 года. За львовскую команду бразилец провел 65 матчей и забил 8 мячей.
🚨🇬🇪| Looks like Dila Gori will be bolstering their squad with Alvaro Tavares Vieira from FC Lviv🇧🇷🇺🇦— Georgian Footy (@GeorgianFooty) January 21, 2022
📊The Brazilian AM spent the vast majority of his European career in Ukraine, playing 71 matches in the Premier Liga, scoring 8 goals.
Andriy Demchenko making moves?👀 pic.twitter.com/8oAgurRkaP
Источник — Twitter
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