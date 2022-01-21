Дулубу он не нужен. Бразильский хавбек перейдет из Львова в грузинский клуб

Алваро станет игроком клуба «Дила», который тренирует украинец Андрей Демченко

  • 21.01.2022 22:43
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Дулубу он не нужен. Бразильский хавбек перейдет из Львова в грузинский клуб
© ФК Львов. Алваро

Хавбек «Львова» Алваро в ближайшее время перейдет в грузинский клуб «Дила», информирует Georgian Footy.

Главный тренер Львова Олег Дулуб ранее отметил, что Алваро больше не будет выступать за команду из-за безобразного поведения.

26-летний вингер в ближайшее время должен подписать контракт с грузинским клубом «Дила», который с 1 января 2021 года тренирует украинский специалист Андрей Демченко. Пригласить бразильца предложил именно он.

Алваро перешел во Львов в начале 2019 года. Его контракт действует до июня 2022 года. За львовскую команду бразилец провел 65 матчей и забил 8 мячей.

Источник — Twitter

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