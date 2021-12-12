Ярмоленко в запасе Вест Хэма на матч с Бернли

«Вест Хэм» в матче 16-го тура АПЛ сыграет на выезде с «Бернли». Украинский хавбек «молотобойцев» Андрей Ярмоленко начнет матч со скамейки запасных.
Матч «Бернли» - «Вест Хэм» начнется в 16:00 по Киеву.
📋 Our team to face Burnley...— West Ham United (@WestHam) December 12, 2021
COME ON YOU IRONS!!! ⚒@betway | #BURWHU pic.twitter.com/QIKi6gHGfo
Источник — Sport.ua
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